Situacija u SDP-u nikako da krene na bolje, a pokazala je to i sjednica saborskog Kluba zastupnika koju je predsjednik stranke Peđa Grbin sazvao na Iblerovom trgu. Ni nakon sjednice nisu dobili odgovor na pitanje koliko članova ima saborski Klub, ima li ih i dalje 32 ili je izbačena četvorka iz stranke, Zvane Brumnić, Nikša Vukas, Rajko Ostojić i Marina Bilić Opačak, nepoželjna i u Klubu.

Kako piše Jutarnji, kad su članovi Kluba to pitanje htjeli staviti na dnevni red, Grbin je, tvrdi Davorko Vidović, pobjegao iz dvorane. Vrh SDP-a tako nije riješio probleme koji su nastali kad su Tajništvu Sabora prijavili da Klub ima 28 članova.

Pokušali su time praktički izbaciti četvorku, a da ostale članove Kluba nisu pitali što misle o tome.

Grbin otpisane nije ni pozvao na sastanak Kluba, a svoju odluku pravdao je člankom 129. Statuta SDP-a koji kaže da nezavisni zastupnici mogu biti članovi Kluba kada Klub o njihovom članstvu donese takvu odluku. Iako nisu pozvani, otpisani su ipak došli.

"Vi tu možete biti, ali nemate pravo sudjelovanja", rekao im je Grbin.

Grbin otišao nakon poziva na glasanje

Na sjednici se vodila rasprava oko toga što ima veću težinu: Statut SDP-a ili Poslovnik Sabora. Do problema je došlo kad je Vidović tražio da se glasa o sudbini četvorke. U tom trenutku je Grbin otišao.

Davorko Vidović pojasnio je što se događalo iza zatvorenih vrata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

"Kao senior među kolegama moram reći da sam nazočio jednom sastanku na kakvom nisam imao prilike biti puno puta u ovih 30 godina koliko sam u SDP-u. Vodstvo kluba koje je imalo punu podršku od početka i nije bilo opstruirano ni na koji način, samo je sebi smanjilo broj zastupnika u Klubu za četiri, a kad je većina zastupnika toga kluba tražila da se situacija razriješi, da se novinari ne skupljaju i da saznamo koliko zapravo ima članova, to je odbijeno. I to tako da je predsjednik Kluba naprosto pobjegao sa sjednice odbivši zahtjev većine ljudi da se glasa o tome i da se napokon sazna jesu li četiri izbačena člana članovi kluba ili nisu. Ja sam dao prijedlog da se glasa o izbacivanju i da prihvatimo odluku većine, kao što je to zapisano u Poslovniku Sabora i našem Statutu. Da imamo čistu situaciju i idemo dalje."

'Ako ne ide drukčije, idemo na izbore'

Vidović je otkrio i da su zbog toga skupili potpise:

"Imamo potpise i predali smo ih. U ovom slučaju se ne radi o tome da s druge strane stoji nekakva pobunjenička skupina koja će detronizirati ljude koji su legalno izabrani i imaju legalitet, a nisam više siguran da imaju i legitimitet za povlačenje poteza koji supstancijalno narušavaju ono što SDP jest. Stanje je neodrživo na ovakav način. Nemam ništa ni protiv unutarstranačkih izbora ako se stvari ne mogu drugačije riješiti."