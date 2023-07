Aktualnom ravnatelju VSOA-e, generalu Ivici Kinderu, koji je zbog financijskih malverzacija u službi od kraja prošle godine u ostavci, mandat istječe 10. srpnja, a dogovora o njegovu nasljedniku još nema.

Ministar obrane Mario Banožić predložio je za tu poziciju predsjedniku Zoranu Milanoviću kandiata Miju Validžića, s obzirom na njegovo dosadašnje radno iskustvo u obavještajnoj upravi pri Glavnom stožeru. Međutim, mediji su izvijestili da predsjednik ne želi supotpisati taj prijedlog, dok ministar ne želi tražiti novog kandidata.

Premijer Andrej Plenković ranije je kazao da je predloženi kandidat kompetentan po svim objektivnim kriterijima te da je riječ o osobi koju je i predsjednik Republike nedavno odobrio za dužnost koju obavlja sada.

O svemu se oglasio i predsjednik Milanović u izvanrednom obraćanju medijima nakon, kako je rekao, 'koordinirane akcije ministra i premijera'.

"Ovo je ozbiljan pokušaj rasturanja ustavnih i zakonskih pravila", kazao je uvodno predsjednik na temu imenovanja ravnatelja VSOA-e, jedne od triju agencija čiji čelni ljudi se biraju isključivo usuglašavanjem predsjednika i premijera, rekao je Milanović.

'Računam da znate hrvatsku ustavnu praksu'

Podsjetio je da je Kolinda Grabar Kitarović bila predsjednica kada je biran ravnatelj.

"ideja je bila da to bude Ivica Kinder, i sadašnji ravnatelj VSOA-e. To je bila samo ideja ministra obrane s kojom je otišao predsjednici republike, s kojom se viđao jedno tjedno, jednom u dva tjedna. Održavao se kontakt, bez obzira na izljeve bijesa, rada za jednu političku stranku. Ante Kotromanović je došao predsjednici, ona je to saslušala, suglasila se s tim i to se zove usuglašavanje. Uloga ministra obrane je uloga teklića. Inicijativa može doći od predsjednika Vlade, što sam tada bio ja. Bilo bi normalnije da dođe od predsjednika republike međutim, mi smo se tada dogovorili i onda je to išlo u Sabor i čovjek je imenovan, to je bilo prije osam godina", kazao je Milanović.

Kazao je da je zakon neobičan jer za imenovanje ravnatelja ne postoji fiktivni predlagatelj već su to predsjednik i premijer.

"Prije dvije godine, dok smo Plenković i ja imali komunikaciju, gospodin Valentino Franjić je bio moj prijedlog, ne preko medija, ne seljački, pritiskom na Plenkovića. Bilo je usuglašavanje. Onda je Plenković u zadnji tren, jer je sklon takvim stvarima, pozvao Franjića jer je to htio pokazati kao svoju inicijativu. Nemam s tim problema. I sad ovo. I kad razgovaramo o ovom, pokušaju zuluma, ucjene, nereagiranja na nepravilnosti u VSOA-i koje su utvrđene prije par mjeseci izvanrednim nadzorom Vijeća za nacionalnu sigurnost, čiji rezultati su dostavljeni samo meni i Plenkoviću, sad ću ja tu stati, računajući da ste informirani i da znate hrvatsku ustavnu praksu u delikatnom području, pa da vidimo tko se tu pokušava usuglasiti", kazao je Milanović te pozvao Plenkovića na razgovor.

'Tražio sam da se sjedne, razgovara'

Na pitanje novinara, što se radilo proteklih godinu dana na temu nepravilnosti u agenciji i zašto se čekalo zadnji trenutak, te zašto Plenković i Milanović ne sjednu za stol i zbog čega mu smeta novi kandidat, kazao je:

"Posljedica je moje inicijative da se tamo uvede reda, jer to ovoj braći ne bi palo na pamet, da pokušaju naći rješenje. To je ideja i prijedlog Dragana Lozančića, kojem je funkcioniranje države vjerojatno i ispred moje političke sudbine. On se obratio Tomi Medvedu i predložio, jer ne može sam, mora se i on usuglasiti, i bogami, ovaj je prihvatio. A zašto je to sazvano u dogovoru sa mnom? Da ljudi ne bi ostali bez plaće, da mogu raditi jer zato je potrebna čelna osoba. Neću vas ni moliti ni apelirati da stvari izjednačavate, to je raj i pakao", kazao je Milanović te podsjetio da je rekao Plenkoviću da dalje ovako ne može.

"Tražio sam da se sjedne, razgovara, uputio dopis u prosincu prošle godine na koji nisam dobio odgovor. Dakle, ne želi se. Onda je sam Kinder zatražio da ga se razriješi i ja pišem Plenkoviću kao čovjeku koji ima svoj DNA. suprugu, djecu, škole...on traži, Plenković ga ne zarezuje za suhe šljive. I što se tu može napraviti? Kinder, kad se već nije uspio suprotstaviti, nastavlja dolaziti na posao", kaže Milanović.

Dodao je da gdje god može, HDZ nešto ukrade, od glasanja u Hrvatskom Saboru, gdje je 'Ludi Šeširdžija' Grlić Radman zastupnike optužio da rade za Rusiju.

'S ministrom ne polemiziram'

"Naveo sam vam sve primjere. S Kolindom Grabar Kitarović nije bilo poteškoća. Ona je prihvatila, ali ne preko medija, na seljački, na silu i preko medija", kazao je Milanović te dodao da kandidat ne može biti onaj tko se da ovako iskoristit preko medija te da ne želi spominjati imena.

"Odakle ta osoba može znati koji su problemi u VSOA-i ako mu netko nije dao dokumente na uvid?", kazao je.

Na pitanje, tko će voditi agenciju za tjedan dana, kaže da će se to dogovoriti na sastanku koji inicira on.

"S ministrom ne polemiziram. S obzirom da DORH diže optužnice s odgodom od 10 godina, može čitati te dokumente koje mu je dao Plenković", kazao je predsjednik te podsjetio da je Banožić 'teklić' kao što je svojedobno bio i Kotromanović. Ponovio je da je ovo ucjena te da se tako s predsjednikom republike ne može razgovarati.

"Poruka svim vojnicima, u časnom smislu riječi, da se u ovakve stvari ne daju uplesti, jer nakon toga kandidati više nisu", poručio je Milanović te dodao: "Nacionalna sigurnost je kompromitirana."

'Praksa svakom dobronamjernom jasna'

Podsjetio je da izbjegavanje dužnosti znači zanemarivanje odgovornosti.

"Nisam ja sustav izgradio zakonodavno. Zakon je usvojen prije 17 godina, ali praksa je nekontroverzna i svakom dobronamjernom jasna. Tu je jedina zabuna što je zakonodavac uveo da je jedino za VSOA-u ministar predlagatelj. Ali odluku donose predsjednik i premijer. Inicijativa može doći od bilo koga", pojasnio je predsjednik Milanović te podsjetio da se ovakvi prijedlozi ne rade javno i preko medija.

"Ako ravnatelja nema, sustav stoji. O tome ne može razgovarati nitko osim nas dvojice, svi drugi su funkcionalno ispod te razine, taman da su triput pametniji. A da ne govorim o ambasadorima. Četiri godine taj čovjek degradira sustav. A kakva je procedura za imenovanje ambasadora? Kako se imenuju? Pa isto usuglašavanjem, a ne tako da mi tvoj Ludi Šeširdžija dođe i pljusne listu na stol koja je sastavljena u HDZ-u", kazao je Milanović dodajući da imena koja i on predlaže imaju neki značaj. Zapitao se kako je sve funkcioniralo dok nije došao Plenković, izuzev Kolinde koja se u svemu s njim slagala?

'Nisi ti taj kojeg se pita'

Podsjetio je da je upozoravao, predlagao, pozivao na zakon.

"Mi možemo i bez njega, to je mindset, jer mi možemo što hoćemo. 'Ja mogu što hoću', citiram, Mao Zedong. To su Plenkovićeve riječi. Pronađite kada sam ja to rekao kao premijer", kazao je Milanović te naglasio da je VSOA opterećena poteškoćama zbog čega je tražio razrješenje Kindera.

Kazao je da kandidat za VSOA-u nije usuglašen te da kandidata nema, pa tako ni Validžića.

"Ja sam ga imenovao. Što bi odmah zbrisao u VSOA-u? Ne može", kazao je Milanović te podsjetio da postoji velik broj praznih pozicija, pa tako i ona predstavnika u NATO Savezu.

"Što mu odgovara, to potpiše, što mu ne odgovara stavi u ladicu i onda druge poziva za opstrukciju", kazao je Milanović o ministru Banožiću.

"Ministar produljuje mandat načelniku Glavnog stožera. On mu je produljio mandat. Pa nisi ti taj kojeg se pita. Nisi ga ti imenovao i s tim što si potpisao obriši si bradu nakon janjetine", kazao je Milanović o Banožićevom produljenju mandata admiralu Robertu Hranju.

'Pravit ću se da to niste pitali'

Na pitanje, smatra li se odgovornim zbog rada tajnih službi te ima li svog kandidata, Milanović je kazao:

"Osjećam li se odgovornim? Pravit ću se da to niste pitali. Zaobići ću to pitanje, bacit ću se preko njega. Ovo što pitate, implicirate neki sud. Imate li možda prijedlog?", odogovorio je predsjednik.

"Demokratska smo država ipak. Držimo se nekim zubima za stol. Recite, jesam li koristio ovlasti? Tjerate me da odgovaram pitanjima. Činjenica je da poštujem procedure u demokraciji. Ne može netko što mu god padne na pamet. Zna se tko u ovoj zemlji govori 'Ja mogu što hoću'. Osjećam li se odgovornim? Ne. A ja od odgovornosti ne bježim", kazao je Milanović.

Kazao je da je premijer sklon institucionalnom nasilju te da je pitanje novinarke o njegovoj odgovornosti u ovom kontekstu legitimno, ali besmisleno. Poručio je da je to pitanje za premijera te da je on sam zatražio razrješenje Kindera, nakon čega je Kinder sam zatražio svoje razrješenje.

"Kinder je mogao prestat dolaziti na posao. U vojsci to ne radiš. To je ono o čemu je govorio Hranj kada ga je ovaj nesretnik, Plenkovićev ministar obrane, tražio ostavku u medijima. ostavku načelnika Glavnog stožera, to u zapadnoj Europi nisam vidio nigdje. I nakon toga je podvio rep kao da nije bilo ništa. S takvim ljudima mi imamo posla. Osjećam se odgovornim za sve. I pitajte svoje vlasnike da vam daju veću plaću", poručio je novinarki Milanović.

Ravnatelja predlaže ministar

Prema Zakonu o sigurnosno obavještajnom sustavu, tajnim službama upravljaju ravnatelji, a u slučaju njihove spriječenosti ili odsustva njihovi zamjenici. Ravnatelje supotpisom imenuju predsjednik Republike i predsjednik Vlade, pri čemu ravnatelja predlaže ministar obrane.