RTL-ova Potraga nedavno je otkrila slučaj mešetarenja nekretninama u središtu Splita, gdje je jedan od vlasnika stanova u zgradi na splitskom Žnjanu popularni pjevač Marko Perković Thompson. Nakon što se ekipa Potrage popela na krov u susjedstvu Marka Perkovića Thompsona, koji je on oteo suvlasnicima susjedne nekretnine, pjevač je pokrenuo nezapamćenu hajku.

No, najveća je mržnja sada prema RTL-ovoj novinarki Danki Derifaj. "Pri tome pozive na nasilje i mržnju ispisuju ljudi s imenom i prezimenom i nikome ništa", rekao je u utorak navečer u RTL Direktu urednik i voditelj te emisije Zoran Šprajc.

Thomspon: Šprajc je izvrijeđao sve

No, Šprajc nije dugo morao čekati na Thompsonov odgovor čiji je tim na njegovim službenim Facebook stranicama napisao kako je Šprajc izvrijeđao sve pa i RTL-ove gledatelje.

"Izgleda kako se Zoran Šprajc nije uspio odmoriti preko ljeta. Jučer je učinio do sad neviđeno. Izvrijeđao je pratitelje Jutarnjeg Lista, Večernjeg lista, Glorije, Slobodne Dalmacije, Thompsonovog Facebooka i zamislite, gledatelje i pratitelje RTL televizije koji su se usudili kritizirati provalu Danke Derifaj u dom obitelji Perković. Do sad smo naučili da Šprajc vrijeđa svoje neistomišljenike, ali one kojima je program TV kuće koja mu isplaćuje plaću namijenjen - e, to je nešto novo.

Dakle, ako ne mislite da je u redu provaljivati u nečiji dom i plašiti nečiju djecu. Ako vjerujete svojim očima, dokumentima, dokazima o vlasništvu, odlukama suda, a ne uvjeravanjima Derifaj, Sloković ili nekog drugog - onda vam Šprajc poručuje kako ste: zagriženi antivakseri, pastiri, ustašofili i tko zna što je sve u emisiji nabrajao.

Molimo da ne pišete neprimjerene komentare, ipak smo mi fanovi Marka Perkovića Thompsona", stoji u objavi.

Šprajc mu šalje pusu

Slobodna Dalmacija je dobila od Šprajca komentar Thompsonove izjave..

"Gospodin Perković, koji se kao i obično hrabro skriva iza 'uredništva' svoje Facebook stranice, zamijenio je dvije potpuno različite teme - nekretninske probleme koje ima sa svojim susjedima i govor mržnje koji tim povodom isijava s njegove i svih drugih sličnih Facebook stranica i portala. Mi smo se u Direktu bavili ovim drugim pa mu tim povodom šaljem veliku pusu i puno ljubavi", rekao je RTL-ov voditelj.