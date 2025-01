Što sve ima novi ministar poljoprivrede? Pročešljali smo njegovu imovinsku karticu

Kandidat Domovinskog pokreta za novog ministra poljoprivrede je David Vlajčić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, potvrdio je za RTL ekskluzivno predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.

Vukovarac i sveučilišni magistar prava kao državni tajnik mjesečno je zarađivao 4.227,02 eura neto, odnosno 5.695,86 eura bruto. Uz plaću prima i 132,72 eura naknade za odvojeni život, a u imovinskoj kartici naveo je i 159,09 eura dječjeg doplatka.

Njegova supruga zaposlena je u Gradu Vukovaru gdje joj je plaća 2391,15 eura neto (3146,03 eura bruto).

U imovinskoj kartici također je naveo dva kredita, jednog u iznosu od 17.678,10 eura s mjesečnim anuitetom od 164,39 eura i drugog u iznosu od 28.535,40 s mjesečnim anuitetom od 561,90 eura kojeg podmiruje zajedno sa suprugom.

Supruga i on vlasnici su kuće sa okućnicom u Vukovaru od 415 kvadrata s procijenjenom vrijednošću od 150.000 eura, koju su dijelom kupili kreditom, a dijelom novca koji su im darovali roditelji. Nema drugih podataka o nekretninama, osim toga da koristi stan za službene potrebe.

Vlajčić u svom vlasništvu ima automobil Peugeot 5008 starog sedam godina, čija je vrijednost procijenjena na 23.000 eura, a kupio ga je na kredit.

Sa suprugom ima 5.000 eura ušteđevine ostvarene od, kako je naveo u imovinskoj kartici, primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada.

'Prvi ministar iz Vukovara'

Vlajčić, koji će u ministarskoj fotelji zamijeniti sada već bivšeg ministra Josipa Dabru nakon ostavke zbog snimku pucnjave iz automobila, rođen je 1. srpnja 1987. godine u Vukovaru. Prije nego što je počeo obnašati dužnost državnog tajnika u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine bio je pomoćnik direktora u trgovačkom društvu Vukovarska gospodarska zona d.o.o., a ranije i viši savjetnik-specijalist u Upravnom odjelu za gospodarstvo i održivi razvoj Vukovarsko-srijemske županije.

"On je predsjednik skupine koja radi na izradi novog Zakona o grobljima koji je pušten u proceduru. To je čovjek koji se zbog svog dokazanog rada, hrabrosti i odlučnosti može nositi s dobrim stvarima koje je počeo Josip Dabro, s velikim izazovima u resoru poljoprivrede kojeg imamo. A, ako hoćete, još jedan mali, osoban trenutak, kad bi David Vlajčić, postao ministar, u što ne sumnjam, bio bi to prvi ministar iz Vukovara u slobodnoj Hrvatskoj", poručio je Penava u razgovoru za RTL.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Osijeku 2011. kao sveučilišni magistar prava. Svojevremeno je bio i vijećnik u vukovarskom Gradskom vijeću.

Oko imena novog ministra lomila su se koplja od trenutka kada je Dabro podnio ostavku pod teretom skandalozne snimke koja je isplivala u javnost, na kojoj puca iz pištolja kroz prozor automobila. Penava je rekao da su kod izbora njegovog nasljednika razgovarali s mnogim kandidatima, a Domovinski je pokret u nedjelju odlučio da je Vlajčić dorastao za tu funkciju.

"Drago mi je da imamo mladih stručan kadar koji ima hrabrosti i petlje, znanja prihvatiti se izazova i odlučnosti. Zahvaljujem i ministru Dabri koji je doista napravio ogromne iskorake u kratkom vremenu", rekao je Penava, dodavši da bi novi ministar trebao biti izglasan i potvrđen u Saboru već krajem ovoga tjedna.

