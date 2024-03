'POSTOJE SUMNJE...' / Zašto Amerikanci žele ugasiti TikTok? Hrvatski stručnjak: 'Kina vjerojatno nema dobar odgovor'

'Mi znamo da su platforme povezane s Vladama i tajnim službama bez obzira koliko se one od toga branile. U Hrvatskoj znamo da tajne službe imaju pravo pristupa operaterima i da postoji poseban tehnološki centar koji to pravo pristupa ostvaruje. Nemoguće je da se u Americi i drugim razvijenim europskim državama ili nerazvijenim diktaturama te iste stvari ne rade, to je jednostavno nemoguće', tvrdi Lucijan Carić