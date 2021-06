Vladimir Kalousek i Branimir Čulo, liječnici iz KBC-a Sestre Milosrdnice, gostovali su danas u Newsroomu N1 televizije gdje su komentirali optužbe bivše predstojnice Zavoda za radiologiju Dijane Zadravec.

Kalousek je rekao da je su gotove revizije Ministarstva zdravstva i HZZO-a i da nisu pronađene nikakve nepravilnosti. Nadodao je da ne shvaća o kakvom kriminalu Zadravec govori jer je cijelo vrijeme radio svoj posao te da se evidencija o potrošenom materijalu vodi za svakog pacijenta.

"To je liječenje cerebralnih aneurizmi, liječenje moždanih i ishemijskih udara. Liječite ljude koji imaju krvi u mozgu. Drugi je mehanička trombektomija, gdje se vadi ugrušak iz krvne žile mozga", ističe doktor Čulo pojašnjavajući koje točno zahvate oni izvode.

Ovakve zahvate u Hrvatskoj rade i an Rebru, pojašnjava.

Upitan tko to još u Hrvatskoj radi osim KBC-a Sestre Milosrdnice, kaže:

"Kolege su moždane udare počeli raditi u Osijeku, Splitu i Rijeci. Aneurizme i takve stvari liječimo samo mi i Rebro. Nitko od privatnih ustanova to ne radi".

Kalousek je rekao da je to isključivo materijal napravljen za jednu svrhu. "Nema šanse išta drugo s time raditi, to bi bilo suprotno bilo kakvoj medicinskoj praksi".

'Neka pokaže te mailove'

Na konstataciju Dijane Zadravec ranije da Kalousek i Čulo nisu postupali po mailovima koje je ona kao predstojnica prosljeđivala, a tiče se javne nabave, kažu da je to "apsolutna laž".

"Apsolutna laž. Neka pokaže te mailove. Niti u jednoj korespondenciji za tu javnu nabavu nisam bio", kaže Kalousek.

"Moja je dužnost bila da se ispune te tablice i ja sam te tablice i ispunio i poslao sam već natrag. Zašto je to propalo ja stvarno ne znam. Ovo što smo mi danas izjavili, kolegica Zadravec je držala 60 pacijenata koje nije preusmjevala u faktornu službu, što je dovelo do zastoja u vođenju naše angiosale. Mi nismo imali dovoljno materijala za to. Mi sumnjamo da je to bilo nekih ucjena prema dobavljačima i pozivamo DORH da istraži te navode", rekao je Čulo.

Smijenjena zbog mobinga

Čulo je nadodao da je Zadravec smijenjena zbog optužbi za mobing, a ne zato što je javno prozivala na korupciju. "Smijenjena je zbog mobinga i nestručnog vođenja odjela", istaknuo je.

Čulo je pozvao da se provjere sve financije i njihove, ali i financije neuroradiološkog društva kojeg je Dijana Zadravec predsjednica.

"Neka provjere i naše financije, ali neka i provjere naše financije, ali i financije neuroradiološkog društva kojeg je ona predsjednik. Pozivamo DORH da pročešlja sve. Mi imamo neke sumnje da je kolegica Zadravec ucjenjivala dobavljače preko neuroradiološkog društva", rekao je Čulo.

