Svi Plenkovićevi nekadašnji ministri! Beroš već drugi koji je uhićen na dužnosti

Pavo Barišić obnašao je dužnost ministra obrazovanja od 2016. do 2017. Tijekom mandata pozivan je da podnese ostavku jer je utvrđeno da je plagirao rad. On je odbijao dati ostavku, a premijer ga je branio , no ne zadugo. U preslagivanju Vlade u kojoj je HDZ ušao u koaliciju s HNS-om Barišić je ostao bez svoje pozicije, a na njegovo mjesto došla je Blaženka Divjak.