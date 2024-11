Biserka Petrović otkrila što je Dražen radio na terenu za 'svoje', a Kostelić je li mu draže danas jedrenje

New York Times za Dražena Petrovića napisao je da su ga u Europi obožavatelji zvali "Mozart", a da su ga jedne talijanske novine prozvale “Sveti teror iz Zagreba”. Drugi su naveli da je on "Bijeli Isiah Thomas".

"Petrović je vjerojatno bio najbolji ofenzivni košarkaš na svijetu izvan NBA lige, imao je dodir kao perje, proto-europski korak", rekao je legendarni skaut Marty Blake. "Ali bio je i karakteran, vatreni hrvatski virtuoz koji je bacao trice, prevrtao dodavanja iza leđa i izluđivao protivnika," naveo je lani New York Times.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njegova majka, Biserka Petrović, u petak se u Zagrebu prisjetila još nekih novinarskih redaka.

"U New York Timesu je izašlo da je Dražen bio više od sporta. U njegovim kostima bila je ljubav prema čovjeku. On je bio to – više od sporta i medalja. Nisu ga zanimali novac i trofeji, njegova najveća medalja bila je pomoći čovjeku. Ljubav naroda, čak 30 godina nakon Dražena, ta ljubav je objektivna. On je uvijek sebe davao ljudima," istaknula je Biserka Petrović kao gošća jubilarne 10. Konferencije Meeting G2, koja spaja poslovni svijet domovinske i iseljene Hrvatske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nastavila je: "Najviše su ga cijenili u Americi kada nije igrao. Rekla bih mu: 'Sine, toliko voliš svoju zemlju. Kad odeš vani raditi, to nije tvoja zemlja, ali tamo moraš pokazati odakle si došao.' Ostao je jedinstven i neponovljiv," navela je Biserka Petrović.

U društvu još dvojice sportskih ikona – Ivice Kostelića i Josipa Joea Šimunića – pred publikom u kojoj se okupilo više od 200 sudionika iz 15 zemalja svijeta, od Bolivije i Australije, preko Južne Koreje, Nizozemske, Makedonije i Austrije, Biserka je otkrila i dobro znanu emocionalnu povezanost majke s hrvatskim sportskim velikanom kojemu se i danas divi i zemlja i svijet.

"Svaka majka voli svoje dijete, ali ja sam ga s ponosom rodila i odgojila. On je od svojih protivnika u Americi tražio ulaznice i dijelio ih našim ljudima. Dočekivali su ga s gitarama – to je bio Dražen! Ljubav naroda ne može se kupiti, ona se zaslužuje, a Dražen ju je zaslužio," navela je.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Dražen Petrović, simbol nesalomljivog sportskog duha, ostavio je iza sebe nasljeđe koje nadilazi medalje i trofeje. Njegova jednostavnost i želja da pomaže ljudima učinile su ga omiljenim diljem svijeta. Njegova majka, Biserka Petrović, istaknula je kako je Dražen uvijek davao prednost ljudima ispred svega materijalnog. "On je uvijek sebe davao ljudima," rekla je, naglašavajući kako je ljubav koju je narod gajio prema njemu nešto što se ne može kupiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nastavila je da, tko se bavi sportom, ima više od jednog života.

"Kada se izgubi – to je tuga, kada se dobije – to je veselje, to su tolike emocije da ne možete doći sebi. I zato čekate sljedeću utakmicu da vidite što će biti. Više je života kad se bavite sportom," istaknula je o tome što pogoni sportaše i koji su to motivi da se dižu kad padnu i zašto ne odustaju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ivica Kostelić više se ne bavi skijanjem, ali velikan hrvatskog sporta posvetio se hobiju jedrenja i testiranju novih granica izdržljivosti. Priznaje kako je skijanje i dalje u posebnoj niši emocija.

"Većinu svog života posvetio sam skijanju i sportski dio sigurno ima veću vrijednost od jedrenja, kojim se bavim posljednjih nekoliko godina. Dug je put do vrhunskog rezultata u skijanju, i zbog toga oni imaju posebnu vrijednost. To je daleko teže postići u usporedbi s jedrenjem, u kojem sam poluprofesionalac. Te dvije stvari teško je usporediti," naveo je Kostelić.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Na pitanje što sportaši rade da prebrode krizu neuspjeha ili pad koji je sastavni dio sporta, odgovorio je: "Sve što vrijedi zahtijeva puno vremena. Netko je rekao da je vrijednost nečega količina vremena koju ste mu posvetili. Ako želite biti vrhunski, morate uložiti vrijeme i rad. Morate dugo i naporno raditi da biste postigli nešto što je vrijedno. Ne možete raditi bilo što. Kaže se da 'praksa čini savršenstvo', ali istina je da 'savršenstvo čini savršena praksa'."

Uspjeh kao santa leda

Dodao je da je uspjeh poput sante leda – izvana se vidi 20 posto, dok je ostatak ispod površine i nespektakularan, temeljen na radu koji se čini nevažnim i ponavlja se svaki dan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To su treninzi – svaki dan. Morate vjerovati u to, imati dobar plan, znati što radite, koji je vaš cilj, i ponavljati ga tisuće puta. Tek kada sve to napravite, možda ćete uspjeti. U sportu postoji 'možda', ali i 'sigurno ne'. Ako ne napravite sve, sigurno nećete uspjeti. A ako napravite sve, postoji mogućnost, jer tisuće drugih rade isto," rekao je Kostelić.

Nastavio je: "Na kraju, moramo vjerovati da je naš program možda malo bolji od ostalih. Bili smo posvećeni radu i u najtežim trenucima, kada sam prolazio kroz krize i ozljede. Moja vjera i ljubav prema onome što radim nosile su me dalje. Kada razvijete odnos prema cilju i radite s ljubavlju – ako ne prema cilju, onda prema samom radu – to će vas izvući iz kriznih situacija."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dodao je kako nije dovoljno samo vjerovati u ono što se radi, nego da se mora biti potpuno uvjeren da je to ispravno.

"Morate si osigurati uspjeh prije nego što stupite na scenu. Napoleon je rekao da ne ulazi u bitku ako nema 60 ili 70% šanse za pobjedu," zaključio je Kostelić.

Aplinizam i tim

Posebice jer alpinizam znači život na rubu opasnosti, a penjanje na vrh ne rezultira materijalnom koristi. „Druženje s ljudima i sklapanje prijateljstava na planini pruža nam iskustva koja se mogu usporediti samo s onima stečenima u ratu i narodu. Motiv je nešto što se ne može naučiti – dolazi iznutra. Ali, kada ga imate, možete pomaknuti granice ljudskih mogućnosti. Međutim, ništa se ne može postići bez tima. U sportu, kao i u alpinizmu, nije važno koje je boje član tima, već da može raditi kao dio tima”, rekao je Stipe Božić.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL Stipe Božić

Nekadašnji hrvatski vatreni, reprezentativac Josip Joe Šimunić, bio je posebno emotivan jer je bio na konferenciji koja je okupila poduzetnike hrvatskih korijena, druge i čak treće generacije iseljenika iz dalekih zemalja. On je također ispričao priču o povratku iz Australije. Progovorio je o svojoj unutarnjoj motivaciji da zaigra za hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

"Pitam se zašto sam igrao nogomet, a ne nešto drugo. To sve dolazi od gore, nešto nas vuče da predstavljamo državu. A ako je predstavljamo, onda to moramo učiniti na najbolji mogući način. Uvjeren sam da je to volja i želja od dragog Boga."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Inat kao pogonsko gorivo

Nije lako. Prolazimo kroz puno toga. Bio sam ozlijeđen, govorili su mi da nemam šanse išta napraviti u karijeri. Bilo bi najlakše odustati, ali išao sam dalje. To me još više motiviralo", rekao je Joe Šimunić.

Na konferenciji su ga pitali i kako je bilo igrati za Hrvatsku protiv Australije, odakle se vratio i s kojom je također bio emotivno vezan.

"Tamo sam rođen. Bilo je jako emotivno. Imali smo utakmicu; da smo pobijedili, prošli bismo dalje. Ali taj dan nismo bili pravi. Netko u nogometu mora dobiti, a netko izgubiti. Nažalost, mi smo izgubili, ali bilo je jako emotivno,” rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na samoj konferenciji predsjednik udruge Meeting G2, Antun Krešimir Buterin, otkrio je cilj ove konferencije, koja osim poslovnog svijeta dviju Hrvatski – domovinske i iseljene – okuplja i velike sportaše, umjetnike i političare.



„Cilj nam je dovesti naše vrijedne ljude iz iseljeništva, povezati ih s ljudima iz domovine kojima treba svježa inspiracija za biznis, mentorstvo ili pouzdan partner, pokrenuti protok kapitala u oba smjera i olakšati domaćim tvrtkama plasman na strana tržišta uz pomoć naših ljudi koji poznaju mentalitet svojih zemalja. Sanjamo i vjerujemo da raštrkanost Hrvata u svijetu možemo pretvoriti u prednost, gospodarsko oružje i alat. Vjerujemo da Hrvatska može biti bogatija od Švicarske, sretnija od Singapura i urednija od Danske,” naveo je Buterin, ističući da je kroz konferenciju proteklih 10 godina poslovnim ljudima hrvatskog porijekla iz inozemstva omogućeno umrežavanje s više od 300 kompanija i startupa dok je na svim konferencijama okupljeno više od 2000 sudionika iz 33 zemlje te su ostvarene stotine poslovnih suradnji.

POGLEDAJTE VIDEO Sa Svetog Duha o Palčićima: 'Ovo je posao koji se radi sa svim srcem'