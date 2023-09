S Lazarom Grujićem, koordinatorom platforme Umirovljenici zajedno, koja okuplja osam političkih stranaka umirovljeničkog predznaka, razgovarali smo prije mjesec dana kada je za Net.hr najavio da će platforma 1. listopada, na Međunarodni dan starijih osoba, održati "skup, a možda i prosvjed" u Zagrebu. Dan se približio, u nedjelju je, a Grujić nam sada, ponešto opreznije govori da nije riječ o prosvjedu nego o "druženju s građanima" na Trgu bana Jelačića, od 10 do predvidivo 13 sati. Pripreme, kaže, idu dobro i odaziv će biti dobar.

"Pozvali smo umirovljenike na druženje i obilježavanje Dana starijih osoba gdje ćemo predstaviti naš program i projekte, ali i probleme s kojima se susrećemo. Naših osam stranaka udružilo se na temelju programskih načela i potpisali smo sporazum da kao koalicija idemo zajedno na predstojeće izbore, od 2024. godine nadalje", kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čak 700.000 umirovljenika na rubu 'socijale'

Ako su Umirovljenici zajedno ublažili definiciju svoga okupljanja govoreći da će to biti druženje, a ne prosvjed, Grujić ipak ističe da nisu ublažili svoje zahtjeve. Prioritet i nulta točka njihovih zahtjeva je minimalna mirovina u iznosu od 697 eura. Da bi se do toga došlo, traže da država učini ono što oni već jesu na papiru - ponovni izračun mirovina na bazi 75 do 80 posto od prosječne plaće, uzimajući u obzir 10 najboljih godina radnog staža uz aktualnu vrijednost mirovine od 17 eura te uz odlazak u punu mirovinu (41 godina staža, 65 godina života) došavši do 697 eura.

Sljedeće na listi njihovih zahtjeva je ukidanje penalizacije - da se više ne zaračunava ikome sa 65 godina starosti. Traže i uvođenje institucije pravobranitelja za starije osobe koji bi "sustavno štitio sve ono što umirovljenici baštine".

"Država se mora odrediti prema umirovljenicima jer su to ljudi koji su dali svoje najbolje godine za prosperitet Hrvatske. A država se prema umirovljenciima odnosi maćehinski i u ovom trenutku imamo više od 700 tisuća umirovljenika koji žive ispod granice siromaštva. Ne smijemo dozvoliti da ti ljudi postanu socijalni slučajevi. Oni ne traže ništa drugo, nego da za svoj pošteno odrađeni radni staž dobiju mirovine dostatne za dostojanstven život", kazao nam je Grujić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Da je HDZ ispunio obećanje, sada bi pregovarali o 13. mirovini'

Smatra da ne traže nešto što država, odnosno Vlada financijski nije u stanju učiniti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"HDZ je u svom izbornom programu, s kojim su dobili ovaj mandat, obećao da će umirovljenicima rasti mirovine između 50 i 60 posto od iznosa prosječne plaće. Prevarili su umirovljenike i svoje birače jer do sada nisu ništa napravili po tom pitanju", oštar je Grujić.

Na pitanje jesu li njihovi zahtjevi (minimalna mirovina od 697 eura, ponovni izračun mirovine, ukidanje penalizacije…) financijski izvedivi i koliko bi koštali, Grujić odgovara potvrdno i spominje iznos.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To bi koštalo oko 2 milijarde eura. Svaki od ovih Vladinih paketa mjera, a do sada ih je bilo šest, košta preko dvije milijarde eura. Mi se sa svojim zahtjevom, dakle, krećemo u realnim okvirima. A kad dođemo do minimalne mirovine od 697 eura, većina onih od 700 tisuća ljudi koji sada imaju po 250, 300 eura mirovine izaći će iz zone siromaštva. Da je Vlada ispunila svoje izborno obećanje i prevarila umirovljenike, ne bi sada govorili o iznosu minimalne mirovine, već o 13. mirovini, božićnici, uskrsnici i sličnome jer ne bi imali problema sa siromaštvom umirovljenika", kaže Grujić.

Nesuglasice s Maticom i Sindikatom umirovljenika

Isprva se govorilo da će nedjeljni skup (prosvjed ili druženje, kako god) podržati i Matica umirovljenika Hrvatske (MUH) i Sindikat umirovljenika (SUH), ali je očigledno došlo do nesuglasica. Grujić objašnjava da Umirovljenici zajedno djeluju kao politička opcija, dok su MUH i SUH udruge.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mi kao stranka imamo svoje program i zahtjeve, koje smo do u detalja predstavili i rastumačili. Nismo tu trgujemo našim uvjerenjima. Čuli ste Višnju Fortunu iz MUH-a kako kaže 'Ili 13. mirovina ili prosvjed!'. Zar to nije igra dogovorena s HDZ-om? Mi ne želimo trgovati s onim što smo obznanili i to je prag preko kojeg ne možemo preći. MUH-u i SUH-u proučili da je to nekorektna igra koja miriše na novu prevaru umirovljenika. Mi nemamo potpisane koalicijske sporazume ni s njima, a ni sa saborskim zastupnikom Silvanom Hreljom. Niti oni mogu nas predstavljati niti želimo da nas netko drugi predstavlja", poručuje Grujić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Umirovljeničke udruge nemaju stav, one trguju'

Spomenuo je i Hrvatsku stranku umirovljenika koja je, kako kaže, od HDZ-a tražila da u četiri godine poveća mirovine za 10 posto.

"Znate što znači 10 posto? Pa inflacija u šest mjeseci ide skoro preko 10 posto! To su sve akteri koji devalviraju svoje programe. Krenu poput umirovljeničkih udruga od 40 zahtjeva pa dođu na šest i ako im HDZ riješi dva, kažu da neće biti prosvjeda. Oni nemaju jasan stav. Oni trguju. Mi od svih svojih zahtjeva ne odustajemo", ističe Grujić.

Ironično se dotaknuo i novog Vladinog antiinflacijskog paketa mjera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mi tražimo da minimalna mirovina za puni radni staž i životnu dob ne bude niža od 697 eura, a oni nama nude sir gaudu na rasprodaji, ono što ljetos nisu uspjeli prodati turistima. Želimo da umirovljenici ne prodaju svoje dostojanstvo nakon 40 godina radnog staža, kada im Plenković ili neki drugi budući premijer kaže da im on nešto daje. Ne daje im! Umirovljenici su to pošteno odradili, a to što država nije vodila brigu da dobiju adekvatnu mirovinu, da s tom mirovinom mogu živjeti u svojoj domovini - to je problem koji potenciramo i o kojemu nećemo šutjeti", zaključio je Grujić.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Cijeli život sam radila, a dobila mirovinu od koje ne mogu živjeti'. Umirovljenici idu u prosvjed?