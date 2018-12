JOŠ JEDAN GRAD U HRVATSKOJ DOBIVA TRAMVAJ? ‘Već je puno toga dogovoreno’

Jedan od voditelja projekta kaže kako bi u konačnici korist bila višestruka. Grad bi iskoristio svoje neiskorištene i napuštene resurse – željezničku prugu i rješavao na ekološki prihvatljiv način dio prometnih gužvi

Inženjeri Livio Nefat i Ivan Skol upravo dovršavaju projekt o uvođenju električnog tramvaja u Puli reaktiviranjem željezničkih kolosijeka u gradu, piše Glas Istre.

“Tisuće turista dnevno iz prigradskih turističkih zona, iz naselja, kampova, hotela iz raznih mjesta Istre dolaze ljeti u centar Pule automobilima i autobusima da bi razgledali njene znamenitosti, da bi se ukrcali na brodice za turističke ture ili otišli na večernje predstave u Areni. Oni parkiraju gdje god stignu u centru grada, a sve više na ponuđenim velikim parkiralištima na ulazu u grad – na Mandraču, nasutom dijelu Rive na sjevernom, a na Marsovom polju i bivšem Industrokemu na južnom dijelu grada. Adekvatnih ciljanih prijevoznih sredstava sada nema. Hodanje ljeti na 35 stupnjeva svima predstavlja problem. Uostalom žele biti komotni, naprosto im se ne da hodati, već bi se rado vozili”, kaže Livio Nefat.

Prometnice bi se značajno rasteretile

On je zamislio da bi ekološki tramvaj za početak prometovao po takozvanom sjevernom dijelu trase tramvajske simetrale od parkirališta na Mandraču u blizini željezničke postaje, a zatim duć rive sve do Foruma. Ukoliko bi se pruga produžila kako je zamišljeno i realizirao i južni dio te simetrale, tramvaj bi vozio turiste i ostale putnike od Foruma do buduće garažne kuće na Marsovom polju gdje su i druga veća parkirališta. Autori projekta tvrde da bi se ovime rasteretile prometnice na kojima je ljeti uvijek gužva.

Prva faza investicije vrijedi oko pet milijuna kuna, no navode kako bi se ona isplatila u roku od tri godine. Godišnje rivom prođe gotovo milijun ljudi.

Višestruka korist

Ivan Skol kaže kako bi u konačnici korist bila višestruka. Grad bi iskoristio svoje neiskorištene i napuštene resurse – željezničku prugu i rješavao na ekološki prihvatljiv način dio prometnih gužvi”, objasnio je.

Druga faza projekta predviđa korištenje pruge koja ide duž cijelog pulskog zaljeva. S jedne strane kolosijek već postoji sve do Tvornice cementa (alternativno bi se mogla obnoviti stara trasa iz 1904.) dakle nedaleko Muzila, Max Stoje, Mornaričkog groblja i crkve, a s druge do Punte Guc na Valellungi, gdje je predviđena izgradnja terminala za kruzere. Dakle očekuje se još veći priliv turista koji trebaju prijevoz do Arene, Foruma, tržnice…

Već je puno toga dogovoreno

Tu nije kraj. Pruga već postoji na suprotnom kraku pruge prema sjeveru, od željezničke postje prema vojnom aerodromu. Uz dogradnju dionice do civilnog aerodroma Pula bi dobila elegantan transfer za tisuće putnika iz zračne luke prema gradu i budućem terminalu za kruzere, piše Glas Istre.

“Na ovom projektu tramvajske gradske simetrale sjever – jug radim već četiri godine. Do sada je već puno toga dogovoreno. Nakon dugotrajnih pregovora potvrdili su nam iz HŽ-a (pri čemu naročito izdvajamo i zahvaljujemo stručno osoblju prometne sekcije Pule i Istre) da je tehnički moguće da se na pulskom željezničkom kolodvoru ustupe dva kolosijeka koja se ne koriste, kažu autori i nastavljaju. Licencirana tvrtka iz Zagreba ovlaštena za projektiranje željezničke infrastrukture ovih dana dovršava cjelokupno projektiranje. Od Grada Pule dobili smo CD sa svim potrebnim geodetskim podlogama trase Mandrač – Forum za projektiranje, za što smo posebno zahvalni Upravnom odjelu za prostorno uređenje grada Pule”, ispričao je Nefat.