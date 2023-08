Jezero Sabljaci, nadomak Ogulina, nastali su krajem 50-tih godina prošlog stoljeća s gradnjom hidrocentrale na Gojaku, kao akumulacijsko jezero koji zajedno s puno manjim Bukovnikom daju vodenu snagu hidrocentrali i pretvaraju je u struju, piše KAportal. Veće je i mlađe od Šmitovog jezera.

To umjetno jezero, stanovnicima Ogulina priraslo je srcu jer je to - njihovo "more". No, zadnjih nekoliko godina ova destinacija nije ekskluziva za domaće stanovništvo i vikendaše, već se sve više pozicionira na kartu Hrvatske kao jedno od odredišta kontinentalnog turizma. Sabljaci su mnogima još uvijek jedan mali "skriveni raj nadohvat ruke". Ipak, tamo leže i neke stvari kojih se Ogulinci ne vole prisjećati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Muk i nevjerica

Na jednog Svetog Nikolu, 6. prosinca 2013., uslijedio je pravi šok, piše KAportal. Naime, proširila se vijest da je vatrena buktinja progutala omiljeni restoran uz obalu jezera, kultno mjesto malog grada podno Kleka u kojima su generacije Ogulinaca imali svadbene proslave, pjevali na feštama i tugovali na karminama. Dvije godine prije vatra je uništila centralnu zgradu Hrvatskog olimpijskog centra na Bjelolasici, a kako je i restoran Sabljaci bio u sklopu HOC-a, nikad nisu prestale sumnje da sve to nije bilo slučajno i da je netko namjerno uništio ponos grada podno Kleka.

Hoće li se u skorijoj budućnosti na ovom mjestu izgraditi novi slični objekt zasad je teško pretpostaviti, jer je u zadnjih desetak godina bilo pokušaja, parcela je prodana privatnim vlasnicima ali tamo je i dalje samo betonski plato koji kod Ogulinaca izaziva sjetu za starim restoranom, i ljutnju kako je završio.

Bilo kako bilo, naša je ekipa skočila do Sabljaka u vreli kolovoški dan kako bi iz prve ruke doznali kakva je situacija. Među kupačima sreli smo Roberta, vjerojatno jednog od najvjernijih "sinova Sabljaka".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ogulinsko more

"Svaki sam dan sam ovdje i kupam se u jezeru. To je naše more i uživamo u njemu, no ima i sve više stranaca koji dolaze u Ogulin na dan, dva, spavaju u apartmanima ili kampu. Tu su česti gosti Česi, Poljaci, Nijemci, navrate i onda odu dalje prema moru", rekao nam je Robert.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kao Ogulincu drago mu je da su stranci oduševljeni jezerom, te nam kaže kako se čude da na kupanju unatoč visokim temperaturama nema više domaćih ljudi.

"Evo, jučer su tu bile dvije obitelji iz Pule. Došli okupali se i rashladili, i kažu da im je ovo više pasalo nego kupanje kod njih na moru u onoj gužvi", dodaje Robert. Pohvalio se da je ove sezone ukupno sabrao šezdeset dana kupanja u Sabljacima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ogulinska klima je takva, sezona kupanja u Ogulinu obično počinje 15. lipnja i uvijek se moglo kupati do Velike gospe 15. kolovoza, odnosno svetog Roka koji je dan kasnije. Ovdje postoji uzrečica 'sveti Rok iz vode skok' i to tako. Dođu kiše i vrijeme se pokvari, iako mi se sad čini da se to ipak pomiče prema 1. rujnu", priča simpatični Robert.

Na Sabljacima već više godina postoji tradicija novogodišnjeg kupanja, no Roberta to ne privlači. Kaže nam da je ljetni tip, "kad krene ljeto, onda je stalno tu". Ako su Sabljaci tema, onda je restoran iz uvoda kod Ogulinaca nezaobilazna stavka. Robert nam veli da su svi bili jako vezani za nekadašnji restoran Sabljaci, i sam je tamo imao svadbu.