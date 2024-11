Milanović: 'Nešto se u svijetu događa... Držimo se svoje obale'

"U kompliciranim vremenima u kojima živimo, mislim da bi svaka sredina trebala brinuti o sebi, da bi Hrvatska prije svega trebala brinuti o sebi, ali zadržati ljudsku, inteligentnu lojalnost prema drugima, prema kojima smo preuzeli obveze, ali ne ići dalje od toga", poručio je u srijedu predsjednik Zoran Milanović u Trogiru gdje je sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Trogira povodom obilježavanja Dana Grada i zaštitnika Grada Svetog Ivana Trogirskog.

Kazavši kako je Hrvatska članica Europske unije i NATO-a već niz godina, predsjednik Milanović rekao je da je to članstvo naš izbor i da nam je dobro. "To smo odabrali u jednom trenutku naše povijesti, jedna generacija se na to obvezala, vjerujem potpuno svjesna u što je ušla i koje su moguće posljedice toga", rekao je Milanović, a donosi Dnevno.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Predsjednik istaknuvši kako su to jako teške odluke nakon kojih nikada nije sasvim jasno što te čeka: "I zato neke stvari treba stalno propitkivati. To je ta zdrava skepsa, to nije ni nevjera, ni prijetvornost, ni podlost nego naprosto nacionalni interes, zaštita onoga što je naše – bio to vaš prostor, vaš novac, vaša imovina, djedovina, bilo to hrvatsko."

Herojsko, ali mračno razdoblje za Hrvatsku

Naveo je da je '90. godine Hrvatska ušla u herojsko, ali i mračno razdoblje - dok je u Europi bilo vrijeme vedrine i optimizma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Danas, 35 godina nakon pada Berlinskog zida, nije takvo vrijeme. Nešto se u svijetu događa, oko nas se događaju neke promjene i one nas se tiču u mjeri da ih moramo promatrati, da ne trebamo biti u prvom redu, gurati se tamo gdje nam realno nije mjesto jer nas naprosto nema toliko. Vidimo kakve posljedice može imati preveliki žar i prevelika ambicioznost u nametanju svog pogleda na život drugima.... Ovo govorim iz hrvatske perspektive, ne iz briselske – da postoje i drugi narodi i druge kulture u Europi koje su drukčije od naše", rekao je Predsjednik.

"Držimo se svojih obala, navigajmo u njihovoj blizini kao naši preci, znajmo što je to more međunarodnih odnosa, učimo o njemu, proučavajmo vjetrove i držimo se svoje obale i svojih poslova", zaključio je predsjednik Milanović.

POGLEDAJTE VIDEO 'Strahujemo od povratka Donalda Trumpa' kažu za Direkt Ukrajinci u Kijevu i Zagrebu

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa