Božinović objavio da se nabavljaju plinske maske. Kalinić: 'Svaki Hrvat je treba imati!'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pohvalio se nabavkom 280.000 plinskih maski i rekao: "'Činjenica da se nabavljaju plinske maske znači da moramo raditi na našim rezervama jer znamo u kakvom svijetu živimo".

U jeku rata u Ukrajini i sukoba na Bliskom istoku - s teško predvidim scenarijama i pitanjem koje neprestano lebdi u zraku: je li moguće da se ratovi prošire? - ova izjava odjeknula je kao bomba, stoga smo pitali stručnjaka za sigurnost Pavla Kalinića zašto se odjednom ministar Božinović ima potrebu hvaliti plinskim maskama?

Za njega nema dvojbe - plinsku masku bi svatko trebao imati kod kuće. "Svaki građanin Republike Hrvatske trebao bi imati svoju plinsku masku s rezervnim ili pričuvnim filterom." Na pitanje ima li je on, nasmijao se kratko i diplomatski odgovorio: "Ne smijem reći jer će biti ljubomorni."

Govoreći o temi plinskih maski, gotovo da momentalno prizivamo sjećanja iz bivše Jugoslavije kad se stanovništvo činilo prilično spremno na moguće sukobe, a tu je onda i sjećanje na Domovinski rat kad su skloništa bila opremljena krevetima, kemijskim WC-ima, paketićima suhe hrane i rezevoarima s pitkom vodom. Sad se osjeti gotovo nelagoda kad se spomene tema spremnosti stavnoništva na sukobe ili kakvu katastrofu.

Gdje nabaviti plinsku masku?

Pa smo pitali sugovornika - ako smatra da svaki čovjek treba imati plinsku masku - gdje se može nabaviti?

"Nažalost, samo iz uvoza, jer se one ne proizvode u Hrvatskoj i teško da ih ima u našoj zemlji. Svojedobno je Ured za upravljanje hitnim situacijama uvezao 600 maski, no rok trajanja same maske je 10, možda i više godina. U Zagrebu su te maske bile u Uredu za hitne situacije, no sam rok trajanja filera je pet godina i on je istekao. Zagreb je maske nabavio prije desetak godina, ali sve je otišlo 'Bogu za kurira'", kaže naš sugovornik.

Dodaje i da ne daju sve maske istu zaštitu, da su na filterima oznake koje govore kakvu zaštitu pružaju. "Ako je riječ o požaru i ugljičnom monoksidu (CO) potrebna je maska s kisikom jer obična maska ne pruža zaštitu. Jednom sam pružao pomoć u požaru i imao masku, ali ne radi disanja, nego samo da zaštitim lice i pomognem unesrećenom", rekao je.

Osvrnuo se i na sustav Civilne zaštite pa je za Zagreb naveo da vatrogasci, HGSS, policija komuniciraju najvjerojatnije svaki na svom komunikacijskom sustavu.

"Grad Zagreb financirao je konzolu za povezivanje, ali nova gradska vlast ju je razdužila i sada ne mogu komunicirati međusobno. Ako ste čitali Alana Forda, to je mala beba za ono što imamo danas" govori Kalinić.

Spremnost države u slučaju ugroze

Kritički gleda i na spremonst društva u slučaju ugroze pa kaže da bi svaki građanin trebao imati plinsku masku i potom plan za slučaj ugroze. "Civilna zaštita u RH gotovo da ne postoji. Svaki građanin mora imati mjesto za sklanjanje – svoje mjesto u bunkeru. No mi nemamo filtere u skolništima, kemijske WC-e, tuševe ni hranu. Svaka normalna država mora imati rezerve hrane za svoje stanovništvo za četiri do pet godina, a Hrvatska je u pandemiji pokazala da ima rezervi hrane za 28 dana", navodi Kalinić.

Osvrnuo se i na stanje skloništa pa rekao da ona više ne postoje, da se ona u stambenim zgradama često zloupotrebljavaju, da su pretvorena u "šupe" ili u teretanu. Oslikava i koji su detalji u toj priči problematični.

"Ako je netko otvorio teretanu u skloništu i spojio se na kanalizaciju, on ga je već zloupotrijebio. Čim je prostor spojen na kanalizaciju, to znači da je devastiran jer može doći do jačeg prodora radijacije i plina. Ali dobro - sve se to može riješiti. Godinama je također građevinski lobi tvrdio da nema smisla graditi skloništa jer rata nikada više neće biti u Europi", navodi Kalinić. Kaže da bi čim prije trebalo osposobiti skloništa i prilagoditi garaže za sklanjanje u slučaju potrebe, a prilagodba znači balistička vrata, sustav ventilacije, kemijski WC-i, voda i hrana.

