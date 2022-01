U studiju Net.hr-a gostovala je Maja Đerek, zviždačica i bivša zaposlenica tvrtke Državne nekretnine, koja je govorila o svim nepravilnostima koje se tamo događaju, a koje je ona prijavljivala nadležnim institucijama.

Govoreći o razlozima zašto je sada progovorila o svemu, Đerek ističe kako je na nepravilnosti upozoravala još i u periodu kada je radila tamo. Iako se obratila na brojne adrese, odgovor nikada od nikoga nije dobila, kazala je uvodno.

Đerek se osvrnula i na aferu Frka, odnosno na slučaj oko stana šefa Plenkovićevog ureda, Zvonimira Frke Petešića, za kojeg je Net.hr otkrio da nije mogao dobiti toliki stan jer su mu supruga i kćeri bile prijavljene na jednoj drugoj zagrebačkoj adresi kod njegovog prijatelja Ilije Želalića koji je sada veleposlanik u Maroku, ali i da je Frka Petešić fiktivno prijavio svoje prebivalište u Saliju, što nije smio.

"To je tipična priča – za neke zakoni vrijede, za neke ne vrijede“, kaže Đerek.

Govoreći o obnovi stana Frke Petešića, koja je izvedena u rekordnom roku, Đerek kaže da je u tom slučaju provedena jednostavna javna nabava, što je vidljivo iz registra javne nabave Državnih nekretnina. "Oni su proveli jednostavnu javnu nabavu nekih mjesec dana nakon zagrebačkog potresa, isključivo za njegov stan“, kaže Đerek.

"Procedura je kod njega takva da kada se ide u obnovu, ide cijela zgrada u obnovu, ide se s jednog računa. No iz jednostavne javne nabave vidi se da se baš išlo na predmetni stan; to je problem broj jedan. Problem broj dva je što su se od tog novca obnovili zajednički dijelovi zgrade, što se u principu po zakonu ne bi smjelo, jer to bi trebali obnoviti svi suvlasnici zajedno“, pojašnjava Đerek.

Kaže da je ona bila tada zadužena za nekoliko poslovnih prostora koji se nalaze u toj zgradi te je dodala kako su njima tada kazali, iz Ministarstva državne imovine, na čijem je čelu tada bio ministar Banožić, da svi moraju čekati zakon o obnovi.

„Nas su zakupnici poslovnih prostora zvali, bilo im je jako teško, nisu znali što će…mi više nismo znali što da im kažemo, bilo nam je jako neugodno“, govori Đerek.

Za sve se znalo 'odozgo'?

Na pitanje što je mislila kada je prije nekoliko dana kazala da se za obnovu tog stana znalo „odozgo“, kaže da to samo može pretpostaviti.

"Ne bih htjela direktno iznositi imena, no znam da je direktorica, koja je na čelu državnih nekretnina je u direktnom i svakodnevnom kontaktu s njima. Tako da pretpostavljam da je sigurno bilo razgovora o tome i da je bilo nekih naloga", kaže.

Na pitanje je li znao i ministar Darko Horvat, Đerek kaže da pretpostavlja da je saznao kada je postao resorni ministar. Što se tiče pitanja odgovornosti samog premijera Andreja Plenkovića za sve ove slučajeve, kaže da ona ne zna je li on sve to znao.

"No, on postavlja ministre, na neki način on odgovara i za njihov rad, tako da se možda on treba upitati koga je on stavio na čelo tih resora i da li su te resore sposobni voditi ako se zataškavaju tako teške kriminalne radnje“, kaže Maja Đerek.

Što je još rekla o stanu ministra Maria Banožića, normalnoj proceduri za dobivanje državnih stanova, Uredbi o dodjeli stanova koja više nije na snazi, kaznenoj prijavi koju je podnijela, ministru Horvatu, ali i o tome zašto je sve informacije o nepravilnostima u tvrtci Državne nekretnine iznijela u javnost i kako se osjeća sada nakon svega, pogledajte u cijelom intervjuu.