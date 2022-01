Nakon što je Net.hr otkrio da je obitelj predstojnika Ureda premijera Zvonimira Frke Petešića, u trenutku kada je zatražio da mu Vlada nađe stan iz državnog portfelja u Zagrebu jer tobože ne živi u Zagrebu nego na Dugom otoku, bila prijavljena u Zagrebu, na adresi u Dubravi, i da je još uvijek prijavljena na toj adresi, uslijedila je cijela lavina opravdavanja i osmišljavanja alibija.

Iako smo mi odmah pitali Vladu stigao je odgovor preko Jutarnjeg lista nešto kasnije. Sam Frka Petešić je rekao da je i on bio prijavljen do 2017. „kod prijatelja u Dubravi“, a tu je bila prijavljena i cijela obitelj, supruga i dvije kćeri. On se 2017. odjavljuje iz Dubrave i prijavljuje u Sali na Dugom otoku, ali obitelj ostaje sve do danas na adresi u Dubravi. Iz Vlade su kasnije objavili da se to dogodilo čistom „omaškom“ i da supruga i kćeri, koje su svakako bile potrebne da bi se opravdala veličina stana od 96 kvadrata, neovisno o prebivalištu u Dubravi, zapravo cijelo vrijeme žive u stanu koji je predstojniku Ureda dodijelila Vlada kao da živi s cijelom obitelji izvan mjesta gdje obavlja dužnost.

Sami se ukopali otkrivanjem 'prijatelja'

U želji da opravdaju zaboravljivost i sve nelogičnosti oko prebivališta i Frka Petešić i Vlada su, međutim, utonuli u novu dimenziju problema. I Net.hr je prvo naivno mislio da su supruga i kćerke Zvonimira Frke Petešića postupile kao svi obični građani, da su iznajmile stan u kući u Dubravi, da su ušle u običan odnos najmoprimac-najmodavac, te smo adresu i potencijalne najmodavce sačuvali od javnog eksponiranja. Ali onda ih je odlučio eksponirati Frka Petešić osobno, on je objasnio da je tamo prebivao on i članice njegove obitelji u čistom prijateljskom aranžmanu.

Da mu je prijatelj dopustio da sebe i kćeri i suprugu prijavljuje na toj adresi, da su, očigledno, one i živjele neko vrijeme na toj adresi, možda i sve dok im je tu registrirano prebivalište, a možda su doista i otišle u stan koji je on dobio od države nadomak Trga Bana Jelačića, od impresivnih 96 kvadrata. Ali kako je onda prijatelj tolerirao da mu u stanu budu i dalje prebivališta članica obitelji Frke Petešića?

Uvidom u vlasničke knjige otkrili smo da su dva suvlasnika kuće u Vinodolskoj 8, koja svojom ukupnom kvadraturom od 126 kvadrata jasno pokazuje da je svaki od dva stana u kući značajno manje kvadrature nego stambeni dobitak Frke Petešića u Jurišićevoj. Jedan stan je u vlasništvu Miroslava Cebovića, gospodina koji je radio u jednoj privatnoj prehrambenoj tvrtki, a onda je 2021. sretno zaposlen u sigurnijoj državnoj tvrtki, Hrvatskoj pošti, a drugi stan je u vlasništvu njegove sestre, Hermine Cebović Želalić – a ona je ključ cijele priče.

Gospođa Cebović Želalić je, naime, supruga Ilije Želalića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika RH u Alžiru – prijatelja kojeg spominje Frka Petešić.

Iznenadni karijerni procvat

Želalić je dugogodišnji djelatnik Ministarstva vanjskih poslova, još od 1993. godine, no, ne nalazimo podatak da je dosegao rang veleposlanika prije 2018. godine kada odlazi, zajedno sa suprugom, u lijepu hrvatsku rezidenciju u Alžiru, na mirno i fantastično plaćeno radno mjesto. Prije toga je radio kao savjetnik u ambasadi u Rimu, ranije je bio i konzul u SAD (dok je veleposlanica bila Kolinda Grabar Kitarović), no taj se rang ne može usporediti s pozicijom veleposlanika – koju je dosegao u vrijeme kada je u Uredu premijera kao predstojnik ureda radio Frka Petešić kojem je supruga Ilije Želalića, gđa. Hermina Cebović Želalić, pružala uslugu – po svemu sudeći – besplatne upotrebe stana i prijave prebivališta na njezinoj adresi.

Važno je podsjetiti da je Želalić na tu najvišu poziciju izabran u uobičajenom postupku, dogovorom između premijera Plenkovića i tadašnje predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, a predstojnik Ureda premijera, Frka Petešić, došao je u Ured direktno iz diplomacije, iz Ministarstva vanjskih poslova, s mjesta veleposlanika u Maroku. Nema sumnje kako je upravo Frka Petešić, čovjek koji je čitavu karijeru gradio u vanjskoj politici, jedan od ključnih ljudi s kojima se Plenković savjetuje oko imenovanja veleposlanika.

S obzirom da veleposlanik Ilija Želalić ima prijavljeno prebivalište u Rijeci, može se zaključiti da je stan u Zagrebu bio slobodan za iznajmljivanje ili za besplatne podstanare. Obitelj Želalić se, ako je suditi po objašnjenima Vlade RH i Zvonimira Frke Petešića, odlučila besplatno udomiti obitelj prijatelja, a ujedno i utjecajnog predstojnika Ureda premijera.

No, nije li to sukob interesa? Po svemu sudeći, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa morati će proanalizirati i taj smjer neobičnog stambenog zbrinjavanja Frke Petešića.

Net.hr je uputio upit supružnicima Želalić u ambasadu u Alžiru, s molbom da nam pojasne detalje oko pružanja usluge prijave prebivališta obitelji Frka Petešić. Također smo ih pitali jesu li ipak imali uređen kakav odnos najmodavac-najmoprimac, ili je obitelj Frka Petešić koristila njihov stan posve besplatno. Ako jest, ne smatraju li to možda sukobom interesa. I konačno, nije li suspektno ako su i nakon navodnog iseljenja iz njihova stana članice obitelji Frka Petešić nastavile koristiti prijavu prebivališta u njihovom stanu – odnosno, lažirati stvarno stanje.

Pitali smo i Ministarstvo vanjskih poslova o okolnostima izbora Ilije Želalića za veleposlanika u Alžiru 2018. godine, odnosno, jesu li bili upoznati sa specifičnim prijateljskim odnosnom kandidata za veleposlanika i predstojnikom Ureda premijera u trenutku kada ga se biralo za veleposlanika. No, do zaključenja teksta nismo primili odgovore.

Posao za Povjerenstvo za sukob interesa

I nakon ovih novih otkrića o prijateljskom rentanju statusa prebivališta, evidentno je da je Zvonimir Frka Petešić u trenutku kada mu je Vlada odlučila potražiti stan imao prebivalište u Zagrebu, a da ga je njegova obitelj nastavila koristiti i dalje – neovisno o novoj adresi u centru Zagreba. Drugim riječima, nipošto nije bio „na cesti“. No, jedno je sigurno – niti u jednom trenutku on nije ni razmatrao mogućnost stambenog zbrinjavanja kakvo koriste obični građani ili dužnosnici koji žive u Zagrebu, a to je – najam ili kupnja stana. Čekao je uvijek da se to sredi nekako, besplatno ili vrlo povoljno za njega i njegovu obitelj. Kao da i tom gestom on poručuje da je on ovdje u Hrvatskoj samo privremeno, i da se za tu „uslugu“ Hrvatska njemu valjda treba nekako revanširati.

Dok se mladim obiteljima koje apliciraju za kredite APN-a mikroskopom provjerava prebivalište i boravište, dužnosnik koji je prebivao u Zagrebu zatražio je da mu se sredi stan još bliže i povoljnije, još veći od onog „prijateljski besplatnog“. Ne samo da je lažirao on, nego je upleo i obitelj, a po svemu sudeći i prijatelje i suradnike iz Ministarstva vanjskih poslova. Mali su izgledi da veleposlanik Ilija Želalić i njegova supruga Hermina Cebović Želalić nisu znali za manevre i lažiranja prebivališta, pa i činjenicu da u njihovom stanu dan danas imaju registrirano prebivalište članice obitelji Frka Petešić.