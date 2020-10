HOĆEMO LI PRIJEĆI GRANICU ZDRAVSTVENOG RUBIKONA? Beroš upozorio: Imamo još mnoge mjere na raspolaganju

‘O ponašanju građana ovisi hoće li se uvesti nove mjere, a imamo još mnoge na raspolaganju’

Ministar zdravlja Vili Beroš u emisiji Hrvatskog radija “Izaberi zdravlje” zahvalio se na razumijevanju veledrogerijama te rekao da će Vlada napraviti sve da ne dođe do nestašice lijekova. “Imali smo jučer sastanak za koji bih rekao da nije naprasno prekinut. Ministar Marić ponudio je veledrogerijama iznos koji je trenutačno moguć. Dio novca pronaći će se rebalansom.”

Nakon neuspješnog sastanka s ministrima zdravstva i financija, Vilijem Berošem i Zdravkom Marićem, veledrogerije su najavile da od danas prekidaju ili znatno smanjuju isporuke lijekova za 3/4 bolnica. Budući da one više ne mogu plaćati svojim dobavljačima, preostale zalihe iz veledrogerija usmjerit će se kupcima koji plaćaju, javlja HRT.

OVO JE ZABRINJAVAJUĆE: ‘Veledrogerije već sutra kreću s obustavom lijekova’

Stanje u bolnicama

Beroš je komentirao i stanje u hrvatskim bolnicama. “O brojevima oboljelih od Covida-19 odlučujemo sami, o ponašanju građana ovisi hoćemo li doći do velikih brojeva i ugroziti zdravstveni sustav. Krajnje je vrijeme da se situacija shvati ozbiljno”, rekao je ministar Beroš.

Doda je da u Europi vidimo restriktivnije mjere nego kod nas u Hrvatskoj. “Naše mjere uvijek su davale rezultate, nakon uvođenja nekih vide se rezultati za dva-tri tjedna. O ponašanju građana ovisi hoće li se uvesti nove mjere, a imamo još mnoge na raspolaganju”, rekao je.

KAKO SPASITI BOLNICE? ‘Bojimo se. Ako se ovaj trend nastavi, morat ćemo aktivirati rezervne resurse’

Gospodari vlastite sudbine

Distanca, maske, higijena, dezinfekcija, izbjegavanje okupljanja, naglasio je ministar najbolji su alati u borbi protiv širenja koronavirusa. “Sami smo gospodari vlastite sudbine”, rekao je naglasivši još jednom da sve ovisi o ponašanju građana.

Objasnio je kako više nema istih mjera za sve bolnice, horizontalno, nego selektivno, ovisno o stanju u nekoj bolnici. “Ako virus uđe, odjeli se moraju prilagoditi. Zdravstvena zaštita primat će se u maksimalnom općem opsegu”, rekao je Beroš.

CAPAKA PITALI – ŠTO AKO NE BUDEMO IMALI DOVOLJNO LIJEČNIKA I MEDICINSKIH SESTARA: ‘Pripremamo se i za taj scenarij’

Ima li dovoljno zdravstvenih djelatnika?

Vrši se preraspodjela i edukacija zdravstvenih djelatnika te je ministar rekao da je mogući budući problem u ovoj situaciji dovoljan broj kadrova odnosno zdravstvenih radnik, a ne smještaj u bolnicama.

“Do sada imamo 1620 oboljelih zdravstvenih djelatnika, aktivnih je 427, u samoizolaciji je više od 1000, no 1200 zdravstvenih djelatnika je i ozdravilo. Oni su ti koji će dalje moći sudjelovati u liječenju Covid-19 bolesnika. Kada je riječ o zapošljavanju to ovisi o ravnateljima bolnica. U ministarstvu zdravstva nismo odbili dati niti jednu suglasnost za zapošljavanje zdravstvenih djelatnika”, rekao je.

RADMAN POZIVA NA ZDRAV RAZUM: ‘Nadam se da ne postoje planovi kojima bi to širenje panike oko koronavirusa pomagalo’

Zaraženi liječnici koji rade u skafanderima

Demantirao je da će uskoro angažirati zaražene liječnike bez simptoma u skafanderima. Zasad to nije opcija, ali je rekao da se u Europi rodila ideja da će to napravi u nedostatku liječnika.

“Nadam se da do toga neće doći, ali to sve ovisi o ponašanju građana. No ako bi se u krajnjoj nuždi i angažirali, takvi bi liječnici radili isključivo s Covid-19 bolesnicima”, rekao je i dodao da su u tom slučaju i pacijent i liječnik zaraženi.

Koja je ključna mjera da se ne prijeđe granica zdravstvenog rubikona. “Ona se ne može mjeriti u broju novih bolesnika u ovom trenutku i to ne predstavlja problem. Sada imamo 571 pacijenta u bolnici i ako se on drastično poveća to bi moglo ugroziti zdravstveni sustav”, rekao je Beroš.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.