Nekadašnji popularni TV voditelj, sada poduzetnik Hamed Bangoura objavio je na društvenim mrežama da je u četvrtak navečer zamalo automobilom udario premijera Andreja Plenkovića na Britanskom trgu u Zagrebu.

"Znam da nećete vjerovati, ali sad sam oko 21:30 na Britanskom trgu skoro zgazio premijera i njegovo osiguranje. Da žena nije viknula, pazi Plenković, vjerojatno bi se zabio u njega vozeći u rikverc", napisao je na X-u, bivšem Twitteru.

Prema njegovim riječima, Plenković je u tom trenutku išao prema autu. "Tek tada sam skužio koliko murije je bilo tamo", zaključio je Bangoura.

Nekadašnji TV urednik, voditelj i DJ, sada poduzetnik Bangoura često na društvenim mrežama dijeli svoja mišljenja o društvenim temama. Uoči izbora pažnju je privukao objavom o političkim strankama.

"Već prvi znakovi predizbornih političkih trgovina pokazuju da sam bio u pravu, a post izborne trgovine će to i potvrditi. Upoznao sam osobno 95% aktera s političke scene i odgovorno tvrdim da je samo 1 posto tih ljudi vrijedno pažnje, ali samo prije nego se dokopaju svete stolice Sabora. Tada se priča druga priča. Jednostavno nisu vrijedni da napišem niti retka više o njima i stoga dok ne odlučim što i kako ću se postaviti u danima ispred nas idem uživati u blagodatima kojima sam blagoslovljen, a to su prije svega moja djeca. Uživajte u vikendu sa svojim obiteljima. To nema cijenu niti stranačku iskaznicu", poručio je između ostaloga.

