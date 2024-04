Premijer Andrej Plenković dato je izjavu za medije nakon sjednice Vlade na kojoj osvrnuo se na jučerašnji dolazak višenamjenskih borbenih aviona Rafale, ocijenivši to povijesnim danom za sigurnost Hrvatske.

Na početku se osvrnuo na dolazak Rafalea. "Danas smo održali 302. drugu sjednicu Vlade. Iskoristio bih ovu priliku da naglasim značaj jučerašnjeg dana, dolaska prvih 6 Rafalea čime smo zaključili veliki projekt koji je trajao kroz puna dva mandata naše Vlade", uvodno je rekao Plenković. "Drugi proces, koji se vodio izravno iz mog kabineta, rezultirao je odabirom Rafalea koji su jedni od najmodernijih aviona uopće sa svojim performansama Hrvatsku sada čine silom koja ima najsnažnije zrakoplovstvo između Njemačke i Grčke", dodao je premijer.

"Avion imaju dolet od 3.700 km, imaju dva motora. Mogu biti lovci, izviđači, tankeri. Vijek njihovog korištenja bit će najmanje četrdesetak godina. Do sada je plaćeno 880 milijuna eura. Naše pristupanje u euro područje izveli smo na način da smo vodili računa o stabilnosti javnih financija. Nismo taj proces doveli u situaciju da bi nam utjecao na javni dug i tako smo, vrlo mudro pratili plaćanje rata kroz godine i tako dobili i avione i euro područje. To govori o ekonomskoj i financijskoj snazi Hrvatske, ne samo o novoj obrambenoj dimenziji. Želim zahvaliti ministru obrane Anušiću, njegovom prethodniku Banožiću, Damiru Krstičeviću, gospodinu Križancu, gospodinu Kundidu, njegovom prethodniku Hranju", kazao je Plenković.

Počeo je odgovarati na pitanja novinara. "Ja to ne prihvaćam. Oprostite, ja imam press, ne vi", rekao je Plenković. "Ne, niste ništa čuli, ovo još niste čuli", dodaje Plenković. "Pogledajte razlike u rastu demokratskog ponašanja između HDZ-a i te kvazi poštene ljevice. Ne govore o Kovačeviću zbog čega je nastalo Milanovićevo ludilo. To su sve njegovi frendovi, ljudi koji su mu došli pomoći u kampanji", rekao je Plenković. "Kako se Možemo! zapošljava u Holding? Benčićka je tamo išla kao saborska zastupnica da gleda tko će dobiti natječaj?", pitao je Plenković.

Više puta je naglasio da je lijeva oporba korumpirana. "Most korumpiran s medijima, Milanović potpuno obezglavljen nakon slučaja Kovačević. Zašto se on toga tako boji? Niz drugih slučajeva koji imaju. Ako ćemo se tako razgovarati nakon izbora, nakon što im je narod rekao da ostaju u oporbi, da oni nastavljaju nepoštovati institucije", komentirao je Plenković. "Imate korumpiranu, nemoralnu, licemjernu lijevu opoziciju. Taj isti Grbin koji zove predsjednika Ustavnog suda gnjusom, nudi gospodinu Penavi predsjednika Hrvatskog sabora. Jel' to možda problem? Kako se ne zgražaju ljudi? Jao, kako? Mi smo dobri, a ovi su zločesti? Ako DP ide s poraženim gubitnicima, onda su dio kvazi antikorupcijske koalicije. Ako idu s HDZ-om, onda su najcrnija desnica. Razumijete laž i licemjerje? Grbin, koji je sa stricem dobio samo jedan mandat više od Bernardića, on je morao tu večer dati ostavku i nestati. Bernardić je barem bio fer i dao ostavku. Milanović isto 2016.", rekao je Plenković.

Smatra da se Milanović ponašao licemjerno na svečanosti nakon dolaska Rafalea. "Pazite jučer licemjerje. Čovjek je jučer došao kao da nije kršio Ustav više od mjesec dana i čestitao. Sada hvali Rafalee i ponaša se kao da nije kršio Ustav mjesec dana. To tako neće proći. Ne može netko ići s tezom 'tisuću puta ponovljena laž bit će istina'. Sad ćemo govoriti o njihovoj korupciju, o njihovom utjecaju na institucije", kazao je Plenković. "Naročito ćemo raskrinkavati lijevu oporbu koja nije u stanju priznati poraz niti čestitati pobjednicima, niti se malo pogledati u ogledalu. Da hrvatski narod po treći put da povjerenje HDZ-u, znači da narod bolje vidi od onoga što im servira lijeva korumpirana oporba. Milanović ne postoji kao predsjednik Republike. On je out", komentirao je Plenković.

Poručio je da se nastavljaju pregovori o sastavljanju Vlade. "Razgovori se nastavljaju idući tjedan. Zadnji put imali smo pregovore koji su trajali 2 sata, 6.7., tema je bila gotova. Sada imamo drugačiju volju biračkom tijela. Kada sam rekao da će ići brzo? Čini vam se. Ne sekirajte se za naše razgovore. Samo rasvijetlite ovo što radi korumpirana ljevica koja želi porobiti institucije", poručio je Plenković.

Na kraju je kratko komentirao vidi li se na čelu Europske komisije. "Pa joj, sad ćemo mi komentirati… Netko nešto kuha? Sad ćemo ponoviti priču od prije 5 godina? Svako malo imate istu temu. Nije to ništa novo", zaključio je Plenković te dodao da sigurno ostaje predsjednik Vlade.