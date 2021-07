Jutrošnje uhićenje u Dubrovniku Patrika Šegote, bivšeg direktora zagrebačkih Gradskih groblja, kao i pretres koji djelatnici PNUSKOK-a obavljaju u Zagrebparkingu, gdje je Šegota premješten nakon otkaza u Gradskim grobljima za Net.hr prokomentirao je redatelj i aktivist Dario Juričan, jedan od najboljih poznavatelja situacije u zagrebačkoj gradskoj upravi u vrijeme vladavine Milana Bandića. Uz Šegotu koji je uhićen u Dubrovniku, privedeno je još četvero ljudi.

'Ako ga je Bandić smijenio znači da je ćapio previše'

Juričana smo upitali je li iznenađen što su institucije počele raditi svoj posao.

"Nisam iznenađen. Mislim da institucije rade i žele raditi svoj posao, ali da ih treba pustiti da rade. Da se ljude u USKOK-u pita, pola bivše gradske uprave bi bilo u Remetincu. Ali, DORH je hijerarhijska organizacija i poštuje se zapovjedna odluka", kazao je Juričan.

Potom se osvrnuo na jutrošnje uhićenje Patrika Šegote.

"Mislim da je Šegota jedna dobra riba. Njegovu veliku aferu u Gradskim grobljima prokazao je još Ivan Pandžić svojim člancima u 24 sata. Iako je Kontrolni ured rekao da ondje nije bilo ništa protuzakonito, Bandić ga je smijenio. A ako ga je on smijenio, znači da je to što je radio sigurno bilo jako 'legalno'. To je zanimljivo i stoga što je Šegota figurirao kao neki budući Bandićev zamjenik i njegov miljenik. Ako je pao u Bandićevu nemilost, znači da je jako grdo zgriješio i očigledno ćapio više nego što je Gazda to predvidio", smatra Juričan.

'Sigurno će biti još USKOK-ovih kucanja na vrata'

S obzirom na niz uhićenja ljudi iz zagrebačke vlasti i gradskih poduzeća proteklih dana i tjedana, Juričana smo upitali je li riječ o famoznom tajmingu jer je dojam da je USKOK prikupio mnogo dokaza i da može birati gdje i kada da uđe.

"Moguće, ali 'ajmo situaciju postaviti na drugu stranu klackalice. Zamislite da je siječanj i da se hapsi Bandića i svu ovu vrijednu ekipu. Onda bi se reklo da USKOK intervenira u izborni proces. Po meni, nema tu nekog sretnog tajminga. Najbolji je tajming poslije izbora ili na sredini mandata. Znamo li da je USKOK operativno počeo intenzivnije pratiti Bandića 2019. godine i da je to obrada koja traje godinu do godinu i pol dana, dolazimo do početka ove godine i procesa lokalnih izbora. Očekivanja javnosti su jako velika, a ja i dalje mislim da ovo nije zadnja akcija jer ima još velikih 'majstora' u Holdingu i sigurno ćemo još čuti za jutarnja dizanja i kucanja USKOK-a na vrata", rekao nam je Juričan.

'Nije problem u DORH-u i USKOK-u, nego u sudovima'

On smatra da nije problem u DORH-u, odnosno USKOK-u da "odrade posao", nego u sudovima.

"Sudovima kronično nedostaje energije. Bandić je bio uhićen 2014. godine, a tek ovih dana se pokazivala snimka njegova tadašnjeg davanja iskaza. Dakle, prošlo je skoro sedam godina od uhićenja do preslušavanja iskaza na sudu. To je strašno! A da ne govorimo o tome kako nije donesena ni preliminarna, kamoli pravomoćna presuda. Nadam se da ćemo uz USKOK-ovu agilnost vidjeti i agilnost sudova. Mislim da se ovaj drugi val uhićenja u Zagrebu ne bi dogodio da je toj istoj ekipi presuđeno u prvom valu i da je tada strpana na malo dulji odmor u Remetinec. Da su tada vidjeli da je capo di tutti capi u zatvoru, ne bi ovi skakavci iz drugog ešalona kolo vodili", zaključio je Juričan.