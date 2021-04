CAPAK O CIJEPLJENJU: ‘Mi možemo u Zagrebu 10.000 ljudi dnevno cijepiti, stvar je samo dolaska cjepiva’

Krunoslav Capak komentirao je tempo cijepljenja u Hrvatskoj te informacije o koronavirusu koje s raznih strana pristižu u javnost

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak prokomentirao je tijek cijepljenja te epidemiološke mjere i pritisak s kojim se susreću naše bolnice. Poručio je da još uvijek nema znanstvene potvrde da je u redu cijepiti osobe s dvije različite doze.

“Ta će istraživanja biti korisna kasnije ako će trebati docjepljivanje, ako će biti potrebna treća doza, pa će pokazati može li se cijepiti nekim drugim cjepivom ili ne. Tako da je u ovoj fazi jako važno da možemo vidjeti možemo li kombinirati cjepiva”, rekao je Capak u Dnevniku Nove TV.

Dodao je da ljudi ne moraju biti zabrinuti ako niti šest tjedana nakon cijepljenja prvom dozom nisu pozvani da se cijepe drugom dozom. “Ako se radi o AstraZeneci, onda je to do 12 tjedana. Ako se radi o Pfizeru, onda je to šest tjedana. Uglavnom se pazi da se ljudima javi u roku od šest tjedana. U svakom slučaju, oni se mogu javiti mjestu gdje su se prvi puta cijepili pa će se vidjeti u čemu je problem. Uglavnom, doza za docjepljivanje ima dovoljno. To je sigurno”, rekao je.

Jačanje tempa cijepljenja

Vlada je najavila procjepljivanje 55 posto populacije do 30. lipnja, no s masovnim se cijepljenjem gotovo nigdje nije krenulo. Za ispunjenje tog cilja trebalo bi, po Capakovim riječima, već trebalo početi cijepiti 17.500 ljudi – svakog dana.

“Mi u ovom trenutku dnevno cijepimo 11.000 ljudi. Taj se cilj apsolutno može postići. Jednostavnom računicom možete doći do zaključka da je to negdje 1000 po županiji dnevno. To je sasvim sigurno moguće ako uzmete u obzir da Zagreb ima kapacitet od 5000-6000 dnevno”, rekao je ravnatelj HZJZ-a i dodao: “Dakle, mi možemo u Zagrebu 10.000 ljudi dnevno cijepiti. Ja se ne bojim da nećemo imati kapaciteta. Stvar je samo dolaska cjepiva.”

Zbunjujuće informacije

Dodao je da nisu samo građani zbunjeni novim informacijama o koronavirusu. “Stvari se događaju vrlo brzo. To je naprosto nova bolest, nova su cjepiva. Nove informacije stižu svaki dan, ponekad i suprotne. Dakle, mi moramo pažljivo pratiti i pažljivo istražiti da bismo građanima dali istinitu informaciju”, rekao je Capak.

Iako u Zagrebu planiraju vratiti djecu u školu, Capak tvrdi da to i nije baš sigurno. “Mislim da se to prvenstveno odnosi na djecu od prvog do četvrtog razreda. Situacija se pažljivo prati. To nije u domeni Nacionalnog stožera, ali mi komuniciramo, pratimo situaciju i dogovaramo se oko toga”, rekao je te dodao da se nada da neće biti potrebno premještati pacijente u šatore ili u zagrebačku Arenu.

“Još imamo dovoljno kapaciteta u bolnicama i na respiratorima. Ukoliko će biti potrebno, Arena se može podići u 24 sata i može funkcionirati”, zaključio je.

