NESLUŽBENO, IMAMO 2927 NOVOZARAŽENIH: Pogledajte što planira Stožer; Počela je sjednica Znanstvenog savjeta Vlade

Jučer je u posljednja 24 sata u Hrvatskoj zabilježeno 3099 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva ukupno 13880

U Hrvatskoj je 1955 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 185

Preminulo je ukupno 6399 oboljelih

U svijetu je potvrđeno 137.286.747 slučajeva zaraze

Oporavilo se 110.474.951, a preminulo 2.959.727

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Primorsko-goranska županija: 354

9:40 – U Primorsko-goranskoj županiji je 354 novooboljelih te 213 ozdravljenih osoba. Ukupno je tijekom jučerašnjeg dana laboratorijski obrađeno 1263 uzoraka. Udio pozitivnih osoba unutar broja laboratorijski obrađenih testova danas iznosi 28 posto. Tijekom jučerašnjeg dana u KBC-u je preminulo 10 osoba pozitivnih na COVID. Prema podacima Ureda ravnateljstva KBC-a, broj hospitaliziranih pacijenata koje se liječe od COVID-19 bolesti je 200. Na respiratoru je 9 osoba. U Thalassotherapiji Opatija, sekundarnom Covid-19 centru Primorsko-goranskoj županiji, na liječenju se trenutno nalazi 24 pacijenata.

Koprivničko-križevačka županija: 87

9:41 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je nakon pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS – CoV-2 virus na području županije potvrđeno 87 novih slučajeva bolesti COVID-19. Na području županije trenutno su aktivna 260 slučaja bolesti COVID-19, ozdravilo je 28 osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi 28 osoba. U OB Koprivnica preminula je jedna osoba (1933. godište) s pozitivitetom na koronavirus koja je u kliničkoj anamnezi imala i druge dijagnoze.

Najveći porast broja zaraženih od siječnja u Njemačkoj

9:31 – Potvrđeno je 29.426 novih slučajeva zaraze koronavirusom u Njemačkoj u četvrtak, što je najveći dnevni porast od 8. siječnja, dok vlada želi uvesti oštrije mjere kako bi suzbila treći val epidemije. Umrle su 293 osobe, a od početka pandemije 79.381. Sedmodnevni prosjek broja novih infekcija na 100 tisuća stanovnika porastao je na 160,1, pokazuju podaci Instituta za zarazne bolesti Robert Koch. Njemačka se bori s varijantom koronavirusa koja se brže širi, pet mjeseci prije parlamentarnih izbora na kojima se očekuje manja podrška za vladajuće konzervativce Angele Merkel nego na prošlim izborima.

Kancelarka Merkel želi da parlament privremeno odobri saveznoj vladi mogućnost nametanja lockdowna u područjima s velikim brojem zaraženih, pošto neke regije ne žele uvesti oštrije restrikcije. Vicekancelar Olaf Scholz u četvrtak je branio promjene Zakona o zaštiti od bolesti, koje uključuju uvođenje policijskog sada kada sedmodnevna incidencija premaši broj od sto slučajeva na 100 tisuća stanovnika. “Ovo je pomoglo svugdje, to je učinjeno u mnogim zemljama svijeta – i smanjilo je stopu incidencije”, rekao je za televiziju ARD, dodajući da je trebalo nešto poduzeti kako bi se ograničilo širenje virusa. “Želimo imati stroga pravila”, kazao je.

Ivo Ivić: ‘Treba hitno zabraniti okupljanja’

9:24 – Prema brojkama vratili smo se gotovo na razdoblje krajem prošle godine, kada je Hrvatska imala jedne od najporažavajućih brojki u Europi u odnosu na broj stanovnika. Budući da Hrvatska ima oko četiri milijuna stanovnika, tjedno bi mogla imati najviše dvije tisuće novooboljelih, odnosno dnevno najviše njih 285. Jučer je u Hrvatskoj bilo 3099 novozaraženih, dakle, “dopuštenu” brojku prešli smo za gotovo 11 puta, piše Slobodna Dalmacija.

Dr. sc. Ivo Ivić, predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split smatra da je brojka ponovno zastrašujuća. “Pa brojkama smo se skoro vratili na kraj studenog prošle godine. To je strašno i poražavajuće. Ljudi napokon moraju postati svjesni, dok nismo procijepili sve stanovništvo ili barem većinu, moraju se poštovati mjere, jer se u protivnome COVID-a nećemo nikada riješiti. Ako država već nije donijela odluku o lockdownu, onda naši sugrađani moraju sami sebi donijeti neku vrstu lockdowna, moraju se ‘zatvoriti’ u kuću i boraviti kod kuće, a ne ići na obiteljska ili prijateljska okupljanja. Okupljanja treba ukinuti pod hitno”, kaže dr. Ivić za Slobodnu Dalmaciju.

U Splitu trenutačno nije dramatičan broj hospitaliziranih. “Mi sad imamo čak nešto manje hospitaliziranih nego što smo imali prethodne dane. Znači li to da će naše splitske brojke biti sada malo u opadanju, nakon što su bile među najvišima u Hrvatskoj, vidjet ćemo uskoro. Što se tiče dnevnih pregleda u našoj hitnoj infektološkoj ambulanti, brojka onih koji svaki dan trebaju našu pomoć i dalje je između 60 i 70 pacijenata, a broj dnevnh prijema u bolnicu je oko 20. U najgorem razdoblju, broj dnevnih prijema u bolnicu bio je oko 35”, zaključuje dr. sc. Ivo Ivić.

Neslužbeno, imamo 2927 novih slučajeva

9:20 – Kako je objavila N1 Televizija, danas imamo 2927 novih slučajeva od 10876 testiranih.

‘Bitno je da nemamo eksponencijalni rast’

8:06 – Dijana Mayer, epidemiologinja HZJZ-a gostujući u emisiji “Studio 4” HRT-a, rekla je da je važno smanjiti broj hospitalizacija, da nam ne uđe naglo veliki broj ljudi u bolnice. Odgovarajući na pitanje jesmo li na vrhuncu 3. vala, Mayer je rekla da je bitno da nemamo eksponencijalni rast. Istaknula je da su najveći problem broj hospitalizacija i broj bolesnika koji završi na respiratoru. “S obzirom na praznike i okupljanja, brojke rastu. Zove li se to vrhunac 3. vala, početak 3. vala, bitno da je situacija pod kontrolom i da nemamo eksponencijalni rast, da nam se brojke preko noći ne poduplaju. Kako nam raste broj novooboljelih, oni pune zdravstveni sustav. Što je veći broj hospitaliziranih, nažalost jedan dio završio na respiratoru i završi letalno”, rekla je Mayer.

Nakon 10. veljače, danas se ponovno sastaje Znanstveni savjet stručnjaka na temu epidemioloških mjera u Hrvatskoj i borba protiv COVID-a. “Znanstveni sastanak će sigurno biti važan i zaključci će utjecati na daljnje provođenje cijepljenja, možda ćemo nešto ograničiti na dobne skupine, vidjet ćemo. Svi čekamo zaključke i preporuke sa sastanka”, rekla je Mayer.

Spominje se kako neće biti zatvaranja terasa, ali moguća je zabrana krizmi i sličnih velikih okupljanja. “Od početa epidemije ponavljamo da su okupljanja ključ širenja zaraze. Ako nosite maske, ako se pridržavate distance, virus se ne može širiti. To je dokazano. Mi apeliramo uvijek nemojte se okupljati”, rekla je epidemiologinja.

Mlađe, ali pretile osobe imaju velik rizik za teške simptome zaraze novim varijantama COVID-a. “Od početka upozoravamo da pretile osobe imaju poveći rizik za težu kliničku sliku. Jedan od razloga je i mehanizam disanja, pomicanja ošita. Debljina nije samo rizični čimbenik za covid, nego i za druge kronične bolesti”, upozorila je.

Brazilska P1 varijanta koronavirusa mutira i može postati opasnija

9:01 – Brazilska P1 varijanta koronavirusa, odgovorna za smrtonosni porast broja slučajeva covida-19 u toj latinoameričkoj zemlji, mutira na način koji će joj omogućiti lakše izbjegavanje antitijela, pokazalo je brazilsko znanstveno istraživanje. Istraživanje varijante koja kruži Brazilom, a koje je proveo institut za javno zdravstvo Fiocruz, pronašlo je mutacije u području šiljka virusa koji se koristi za ulazak i zarazu ljudskih stanica. Te bi mutacije, upozorili su brazilski znanstvenici, mogle učiniti virus otpornijim na cjepiva koja ciljaju protein na šiljku – s potencijalno ozbiljnim posljedicama na širenje bolesti u najmnogoljudnijoj naciji Latinske Amerike.

Sisačko-moslavačka županija: 57

8:32 – U Sisačko-moslavačkoj županiji, na današnji dan, imamo pedesetsedam novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Radi se o dvadesetšest osoba s područja grada Kutine, jedanaest osoba s područja grada Petrinje, devet osoba s područja grada Siska, sedam osoba s područja grada Novske, dvije osobe s područja općine Lekenik te dvije osobe s područja

grada Popovače.

Požeško-slavonska županija: 57

8:15 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno su aktivna 224 slučaja zaraze koronavirusom, 206 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 18 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalaze 382 osobe, a ukupno je testirano 37528 osoba. Na posljednjem testiranju obrađena su 252 uzorka, od kojih je 57 pozitivnih.

Indija po prvi puta s više od 200 tisuća novozaraženih

7:53 – Indija je u četvrtak izvijestila o rekordnih 200,739 slučajeva zaraze covidom-19 u posljednja 24 sata, čime je dnevni broj novozaraženih po prvi puta premašio 200 tisuća, pokazali su podaci ministarstva zdravstva. Kako je objavljeno, od covida-19 je umrlo 1038 ljudi, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva od početka epidemije u južnoazijskoj zemlji porastao na 173,123. Ukupan broj zaraženih u Indiji dosegao je 14,1 milijuna, što je odmah iza Sjedinjenih Država, zemlje koja predvodi globalni crni popis s 31,4 milijuna slučajeva zaraze koronavirusom. Indija je ranije ove godine imala manje od 10 tisuća novih slučajeva dnevno, no od 2. travnja po broju novozaraženih je najpogođenija država na svijetu. Najgore je u najbogatijoj saveznoj državi Maharashtri, čiji je glavni grad Mumbai, u kojoj je registrirana četvrtina svih slučajeva u zemlji. Tamo su od srijede na snagu stupile stroge restriktivne mjere.

Ravnatelj riječke bolnice: ‘Pritisak na sustav je vrlo velik’

7:49 – Klinički bolnički centar Rijeka jučer je izvijestio o čak osmero preminulih pacijenata koji su se u riječkoj bolnici liječili od COVID-19, što je jedan od najvećih brojeva preminulih pacijenata u jednom danu od početka pandemije. “Imamo 208 COVID-bolesnika, a dan ranije ih je bilo 212, što znači da bilježimo mali pad u apsolutnom broju, a treba reći da u ove statistike ulaze i naši post-COVID pacijenti koji nisu infektivni i koji se nalaze na našoj Pulmologiji, koja broji 18 kreveta i koja ima takve bolesnike koji zahtijevaju dodatno liječenje”, kaže ravnatelj KBC-a Rijeka prof. dr. Alen Ružić. Ističe da to znači da je realan broj bolesnika zapravo veći od dnevnih brojeva, javlja Novi list.

“S obzirom na to da u ovom razdoblju hospitaliziramo pacijente nešto mlađe životne dobi, tako je i prosječna životna dob preminulih nešto niža. Prosjek se preminulih kreće oko 60 godina, no postoje tu i slučajevi gdje imamo neželjene gubitke bolesnika između 40 i 50 godina. Nažalost, simptomi su nepredvidljivi, a sve dobne skupine ulaze u kategoriju mogućih neželjenih ishoda, bez obzira na poduzete mjere intenzivnog liječenja”, ističe ravnatelj riječke bolnice.

Ružić se nada da će bolnica izdržati ovaj posljednji i dosad najsnažniji val epidemije koji je pogodio Primorsko-goransku županiju. “Pritisak na sustav je vrlo velik. Neprestano imamo akutne bolesnike iz svih drugih područja medicine, a to su ozljede, druge infektivne bolesti, cerebrovaskularne i kardiovaskularne događaje tako da teoretski stalno vodimo računa o broju slobodnih mjesta u bolnici i mogu reći da provodimo vrlo uspješno krizno upravljanje u kojem se stalno brinemo da imamo dovoljne kapacitete. Upravo je zato i otvoren sekundarni centar u Opatiji. Svaki dan, svaku noć, neprestano smo na telefonima i vjerujem da ćemo uspjeti izdržati i da će stalno biti dovoljno kreveta za sve one koji to trebaju, ali i, naravno, osoblja koje je pod konstantnim prisitkom i nije pretjerano reći da svi rade sa 150 posto svojih kapaciteta”, rekao je Ružić.

Danas u ponoć istječu aktualne mjere

7:02 – S četvrtka na petak istječu aktualne mjere Stožera na nacionalnoj razini. 31. ožujka Nacionalni stožer je donio tri odluke kojima su, uz manje izmjene, produžene tada aktualne mjere. Od postrožavanja je zabranjen sport u zatvorenom osim za vrhunske sportaše, a zabranjen je i rad dječjih igraonica i održavanje radionica za djecu. No sve ostale mjere ostale su iste kao i do tada. Sutra Stožer mora donijeti nove odluke, odnosno produžiti ili mijenjati mjere koje su sada na snazi. Kako doznaje Index, ne bi trebalo biti nikakvih značajnijih promjena u odnosu na mjere koje sada imamo na razini cijele zemlje.

Stožer u ovom trenutku ne planira ni zatvaranje terasa kafića, ni teretana, ali ni bilo kakvo drugo značajnije postrožavanje mjera u cijeloj Hrvatskoj. Nikakvih promjena ne bi trebalo biti ni u odluci o granicama. Podsjetimo, još je prije dva tjedna u tu odluku implementirano ono što će Europska unija uskoro usvojiti – prelazak granice (u konkretnom slučaju ulazak u Hrvatsku) uz primljene dvije doze cjepiva, preboljenje koronavirusa u prošlih šest mjeseci ili uz negativan PCR test, odnosno antigenski test koji se priznaje u EU.

Konačna odluka još nije donesena jer se čeka sjednica Znanstvenog savjeta u srijedu, koja počinje u 9:30, kao i brojke za srijedu. Sigurno je da strategija Stožera ostaju mjere koje se primarno donose na lokalnoj razini. Indexov sugovornik blizak Stožeru upozorava da strože mjere na nacionalnoj razini su moguće ako budemo imali dramatične brojke.

Grad Zagreb nije predložio nikakve strože mjere, iako susjedna Zagrebačka županija jest. Iz Stožera Grada Zagreba, koji sada vodi vršiteljica dužnosti gradonačelnice Jelena Pavičić Vukičević, tražili su, kako doznaje Index, od Nacionalnog stožera da od ponedjeljka ukine zabranu održavanja sajmova na otvorenom.

Svjetski uglednici pozivaju SAD da podrži ukidanje intelektualnih prava za cjepiva

7:01 – Više od 60 bivših čelnika država i vlada, među kojima bivši čelnici Velike Britanije, Francuske, Italije i Hrvatske, te više od 100 dobitnika Nobelove nagrade, pozvali su američkog predsjednika Joea Bidena da podrži privremeno ukidanje prava intelektualnog vlasništva u proizvodnji cjepiva protiv covida-19. Ukidanje prava intelektualnog vlasništva ubrzalo bi proizvodnju i odgovor na pandemiju koronavirusa u siromašnijim zemljama koje bi možda inače morale čekati godinama na cijepljenje čitavog stanovništva, navodi se u otvorenom pismu poslanom Bidenu u srijedu. “Predsjednik Biden je rekao da nitko nije siguran dok svi nisu sigurni, a sada sastanak G7 predstavlja sjajnu priliku da se pokaže globalno vodstvo koje samo SAD može osigurati”, rekao je bivši britanski premijer Gordon Brown aludirajući na predstojeći sastanak skupine najbogatijih zemalja svijeta, prenosi agencija Reuters.

U pismu se Bidena poziva da podrži prijedlog Južne Afrike i Indije da se pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) privremeno suspendiraju prava intelektualnog vlasništva povezana s cijepljenjem i liječenjem covida-19. Dodaje se da bi, s obzirom na dosadašnju brzinu proizvodnje cjepiva, većina siromašnijih država morala čekati najmanje do 2024. da bi postigla masovnu imunizaciju protiv covida-19. “Nove mutacije virusa i dalje će uzimati živote i ugrožavati našu povezanu globalnu ekonomiju sve dok svi, posvuda ne budu imali pristup sigurnom i učinkovitom cjepivu”, rekao je dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Joseph Stiglitz.

Pismo je koordinirala udruga People’s Vaccine Alliance, koalicija u kojoj je okupljeno pedesetak humanitarnih i razvojnih organizacija. Kako se navodi na internetskim stranicama udruge, među potpisnicima su i dvoje bivših predsjednika Hrvatske Ivo Josipović i Kolinda Grabar-Kitarović, te bivša premijerka Jadranka Kosor. Među ostalim potpisnicima pisma nalaze se i Francois Hollande, Mary Robinson, Fernando Henrique Cardoso, Juan Manuel Santos i Ellen Johnson Sirleaf – bivši predsjednici Francuske, Irske, Brazila, Kolumbije i Liberije – zatim bivši talijanski premijeri Mario Monti i Romano Prodi, te bivša novozelandska premijerka Helen Clark. Pismo su potpisali i Lech Walesa i Mihail Gorbačov u dvostrukom svojstvu: bivših predsjednika Poljske odnosno Sovjetskog Saveza i dobitnika Nobelove nagrade za mir. Među potpisnicima-Nobelovcima nalaze se imena poput Sheldona Glashowa, Gerardusa ‘t Hoofta, Elfriede Jelinek, Denisa Mukwegea, Herte Muller, Orhana Pamuka, Malale Yousafzai i Muhammada Yunusa.

Moderna neće moći ubrzati proizvodnju cjepiva

7:00 – Proizvodnja cjepiva protiv covida-19 tvrtke Moderne Inc najvjerojatnije neće moći biti značajnije ubrzana u sljedećih nekoliko mjeseci, rekao je u srijedu izvršni direktor te američke farmaceutske tvrtke, dodajući ipak da se očekuje veliko povećanje proizvodnje 2022. godine.

Američka vlada pozvala je Modernu da ubrza proizvodnju i dostavu cjepiva nakon što je privremeno obustavila primjenu cjepiva Johnson&Johnsona zbog toga što je kod šest žena došlo do pojave rijetkih krvnih ugrušaka nakon cijepljenja.

“Treba vremena za dodavanje velikih novih proizvodnih kapaciteta”, rekao je izvršni direktor Moderne Stephane Bancel tijekom razgovora s investitorima. Dodao je da se ipak očekuje da će nedavno najavljeno ulaganje u proširenje kapaciteta “vrlo konkretno” pridonijeti povećanju proizvodnje 2022. godine.

Bancel je rekao da je Moderna i dalje na putu da tijekom 2021. proizvede i globalno distribuira planiranih između 700 milijuna i milijardu doza svog cjepiva.

Moderna je ranije ovog mjeseca priopćila da je na putu da ispuni svoje ciljeve dostave cjepiva europskim zemljama, koje su također privremeno zaustavile cijepljenje Johnson&Johnsonovim cjepivom.