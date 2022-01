Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas je pri posjeti Zadarskoj županiji i otoku Pagu u obraćanju medijima komentirao informaciju da je Povjerenstvo za sukob interesa objavilo da pokreće postupak vezan uz sporni stan Zvonimira Frke Petešića. Podsjećamo, Net.hr je otkrio da je obitelj predstojnika Ureda premijera Zvonimira Frke Petešića, u trenutku kada je zatražio da mu Vlada nađe stan iz državnog portfelja u Zagrebu jer tobože ne živi u Zagrebu nego na Dugom otoku, bila prijavljena u Zagrebu, na adresi u Dubravi.

“Mislim da je breaking news koji bi trebao vrištiti u eteru to da je Povjerenstvo reklo da su gradonačelnik Zagreba Tomašević i dvoje njegovih zamjenika prekšili zakon. To je jedino što sam ja vidio u vezi Povjerenstva danas”, rekao je Plenković. Tvrdi da za Frku Petešića nije vidio.

Afera Frka

Upitan je li omaška ako se ne provjerava je li na istoj adresi cijela obitelj, kao u slučaju Frke Petešića odgovorio je da je to trivijalno pitanje. "On je državni dužnosnik, ima pravo na stan dok je na toj dužnosti. Dolazi s mandata veleposlanika u Maroku u Hrvatsku 31. kolovoza 2017., a 1. rujna počinje raditi kao moj predstojnik. U tom trenutku on stječe pravo na stan, kao što ga imaju svi drugi dužnosnici. On nije iz Zagreba i nema stan u Zagrebu. Ima ista prava kao i svi drugi. Točka”, rekao je Plenković.

Plenković nije želio odgovarati na dodatna pitanja o Frki Petešiću. “Ne može. Sad smo u Novalji, radi Novalje, radi Ličko-senjske županije. Nemamo što raščišćavati, sve smo raščistili. Imate li bilo koje drugo pitanje koje je relevantno za hrvatsku javnost? O bilo čemu? Ništa? Hvala, doviđenja”, kazao je.

Na pitanje novinara N1 televizije je li koincidencija da je gospodin Želalić, kod kojeg je obitelj Frke Petešića, a ranije i on, imala prijavljeno prebivalište 2018. postao veleposlanik, Plenković je kazao:

"Dakle ovako. Znam da Zvonko nije imao nikakve veze s imenovanjem gospodina koji se zove Ilija Želalić, koji koliko se ja sjećam radi u ministarstvu od 1993. Njegova karijera i razvoj, kako je što stariji i zreliji, s time gdje će biti na mandatu nema nikakve veze sa Zvonkom. To može imati u kreaciji nekog tko želi nešto iskreirati, ali u supstanci i istini ništa. Cijela ova priča je ništa", kazao je Plenković.

Podsjetimo. Net.hr je danas otkrio kako je obitelj Frke Petešića, a ranije i on sam, imala prebivalište prijavljeno kod supruge Ilije Želalića, čovjeka koji je 2018. postao veleposlanik. Napredovao je dakle u karijeri nakon što je Frka Petešić postao šef Ureda premijera.

'Ne može, ne može....'

"Nema tu ništa. Možemo pričat o kršenju zakona u Zagrebu. Ovo nije tema", kazao je premijer.

Na pitanje novinara može li pitanje oko Frke Petešića i prebivališta i prijave, Plenković je kazao: "Ne može, ne može" i vrtio glavom. Na pitanje novinara zašto ne može, Plenković odgovara: "Zato što smo u Novalji radi Novalje, sve smo odgovorili".

"Ne, ne, nemamo što raščišćavat. Sve smo raščistili", govorio je Plenković. Nije želio odgovarati na druga pitanja.