Ako BiH odluči biti članica NATO saveza, to je unutarnja stvar, ali „druga stvar je naša reakcija.“ Izjavio je to ruski veleposlanik u BiH Igor Kalabuhov na TV Federacije BiH, a onda je još stavio BiH u direktnu paralelu s Ukrajinom. „ Na primjeru Ukrajine mi smo pokazali što očekujemo. Ako bude prijetnja, mi ćemo reagirati“, rekao je Kalabuhov usred Sarajeva i tako zapravo izrekao prijetnju o mogućoj ruskoj reakciji po modelu kako „reagiraju“ u Ukrajini i na teritoriju BiH.

„Ova izjava ruskog veleposlanika je velika uvreda za BiH, zadiranje u unutarnja pitanja, udar na suverenitet i teritorijalni integritet, ali, na žalost, nije izazvala odgovarajuću reakciju političkog vrha u BiH.“, komentira za Net.hr Ivana Marić, politička analitičarka iz BiH.

„Mi u BiH nemamo političare koji zastupaju državu, građane, nego obilujemo klaunovima, glumcima i onima koji samo misle na svoj osobni interes. Zato se događa da svatko govori o BiH što želi i bez ikakvih posljedica, a da nitko službeno ne reagira. Sjetite se samo mnogih drugih uvreda i nikada potkrijepljenih tvrdnji koje se izgovaraju na račun BiH. Pa i iz Hrvatske. Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović je govorila o 10 tisuća terorista na našem području, a da ne govorimo o uvredama koje je izgovarao Zoran Milanović. I nikome ništa. Došli smo do razine u kojoj jedan ambasador može prijetiti, a da to nije izazvalo odgovarajuće i službene reakcije.“, kaže Marić za Net.hr.

BiH nikada nije imala veze s Rusijom

Ona upozorava da je guranje BiH u isti status s Ukrajinom posve bolesna konstrukcija. „BiH nema nikakve veze s Rusijom, niti je ikada imala. Nije ni bivša članica SSSR, niti je bila u onom sporazumu koji je Rusija imala sa Zapadom oko pitanja dokle će ići NATO, niti spadamo u Baltički krug zemalja. Naravno da ne želim reći da je opravdano da se Rusija poziva na svoje „stare interese“ ili da ima ikakva prava u tim zemljama, ili da se ova agresija u Ukrajini ičim može opravdati, ali važno je naglasiti da je BiH uvijek bila izvan ruskog utjecaja i da je apsolutno skandalozno da sada Rusija izgovara ikakve prijetnje jednoj zemlji koja je usred Europe i određuje joj hoće li ili neće ući u NATO.“, naglašava Marić i smatra da ovo „nije bezazleno“ i da se radi o provokaciji na koju bi trebalo službeno reagirati.

„No, teško je uopće govoriti koliko funkcioniraju politička tijela u BiH. Mi smo kao brod bez kapetana, plutamo. Političari se više bave unutarnjim prepucavanjem, nego što su spremni reagirati na uvrede i napade izvana. Svi oni kojima su inače usta puna patriotizma sada su se izgleda zavukli u mišje rupe. Eventualno će reagirati ako im netko zada sa Zapada.“, upozorava analitičarka Marić na dugotrajnu nefunkcionalnost zajedničkog političkog vrha u BiH.

Dodik pokušava 'spustiti loptu'

A koliko je linija Vučić-Dodik i njihova podrška Rusiji ipak „povezala“ BiH s ratnim događanjima u Ukrajini? „Dodiku je Zapad okrenuo leđa i on je našao uporište u Rusiji. Oni su njemu ostali jedina hrana. No, važno je razlikovati koliko je tu bilo više retoričke podrške i želja, a kakva je stvarna slika. Rusija nije nešto posebno ulagala u Republici Srpskoj, niti pomaže posebno, niti je pokazivala neki posebni interes za to područje. No, nakon početka rata u Ukrajini, izgleda da im je porastao interes za ovo područje – jer žele provocirati, žele slati poruke Zapadu preko BiH“, komentira politička analitičarka Marić.

Ona smatra da je Dodiku bila važna poruka i to kako je glasao Vučić u UN-u za osudu napada na Ukrajinu. „Iako Srbija nije podržala sankcije protiv Rusije, ipak je glasanje za osudu bila značajna gesta, osobito za zemlju za koju se smatralo da je izrazito proruski orijentirana. Nema sumnje da je Vučić zbog toga imao neugodnosti sa strane Rusije. Kada je BiH također osudila napad u Ukrajini, a Dodik je naglašavao da je on protiv – bila je to više gesta osobne promocije, izlika, dokaz da ga se „ne sluša“. Vidimo po njegovim izjavama i nastupima da se pokušava smiriti, da nastoji „spustiti loptu“. Dodik je shvatio da je situacija ozbiljnija, da se sve komplicira, i da bi ga mogle zadesiti ozbiljne sankcije EU, u što nitko nije vjerovao prije nekoliko mjeseci.

On bi sada mogao biti shvaćen kao Putinova marioneta, a on će to kao pragmatični političar ipak pokušati izbjeći. Ili se barem pritajiti na neko vrijeme. Ne smijemo zaboraviti da je on prije svega orijentiran na biznis, da ga zanima zarada – da ne upotrijebim neku težu riječ – a nacionalistička retorika je njemu više ukras, dodatak za ono što ga istinski zanima. Vidimo da se vratio u institucije koje je blokirao gotovo godinu dana, ne spominje odcjepljenje, i nastoji izbjeći sve čime bi mogao isprovocirati sankcije.“, kaže Ivana Marić.

Dodik je za Putina ipak bio niža liga

Smatra da Dodik i dalje održava veze s Moskvom, ali podsjeća da on osobno ipak nije imao status velikog igrača, da ga je on uvijek imao „podanički status“. „Sjetite se da mu Putin nije dao ni da snimi njihovu zajedničku fotografiju…On je bio za Putina ipak bio niža liga, pijun. Naravno da se sada u uvjetima ove sve veće izolacije Putina na međunarodnog sceni mijenja i taj status. Ali realno, što bi Dodik u ovim uvjetima mogao dobiti od ovakve Rusije? Rusija mu ne može garantirati ni zaštitu u aferama za korupciju u koje je upleten. Zato se on pritajio, promatra, oprezan je. Ne želi se poskliznuti. On koji je prije nekoliko mjeseci „gurao“ u rat i odcjepljenje sada se smirio“, komentira Marić.

„Gotovo ironično, Republika Srpska sada mnogo intenzivnije i normalnije komunicira s organima Federacije oko pojedinačnih incidenata kojima svjedočimo. Mogli bismo reći da je rat u Ukrajini na neki način čak pomogao oko unutarnjih tenzija. Kao da su mnogi shvatili da je situacija vrlo ozbiljna. Eto, čak neće biti ni onog okupljanja četničkog pokreta u Višegradu koje nas skandalizira svake godine. Otkazali su da je to zbog snaga EUFORA, no, uvjerena sam da se EUFOR u nešto takvog nije uplitao – prije bih rekla da je Dodik zaključio da to ove godine ne treba, da želi izbjeći svaku moguću provokaciju“, zaključuje politička analitičarka Marić.

