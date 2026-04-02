Policija ju pokušala uhititi, a ona krenula na njih: Otkriveno koliko je štetu napravila

Hrvatska državljanka (45), za kojom je bila raspisana potraga, pri pokušaju uhićenja namjerno je udarila svojim automobilom u policijsko vozilo te se aktivno opirala uhićenju, izvijestila je u četvrtak PU primorsko-goranska.

Žena je prije dva dana na području Kastva ignorirala zapovijedi policijskih službenika da se zaustavi te je namjerno udarila u službeno policijsko vozilo. Nanijela je štetu od najmanje 1000 eura, navodi policija.

Prilikom uhićenja i privođenja na kriminalističko istraživanje pružala je aktivan otpor i ometala policijske službenike u obavljanju službene dužnosti.

Nakon kriminalističkog istraživanja protiv nje je podnijeta kaznena prijava zbog osnovane sumnje u počinjenje kažnjivog djela oštećenje tuđe stvari.

Uz kaznenu prijavu mjerodavnom državnom odvjetništvu predana je pritvorskom nadzorniku.

