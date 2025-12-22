Zbog pokušaja ubojstva na Trsatu uhićena trojica mladića, policija traže i ostale sudionike

Trojica hrvatskih državljana dosad su privedena i kazneno prijavljena zbog pucnjave, koja je u petak navečer uznemirila stanovnike Trsata. U ponedjeljak su se o svemu oglasili iz PU primorsko-goranske i naglasili da je kriminalističko istraživanje u tijeku.

Došlo je do pucnjave iz vatrenog oružja, a istragu provode policijski službenici II. policijske postaje Rijeka u suradnji s policijskim službenicima drugih ustrojstvenih jedinica Policijske uprave primorsko-goranske.

Dosadašnje kriminalističko istraživanje rezultiralo je kaznenim prijavama protiv trojice hrvatskih državljana starosti 24, 26 i 30 godina.

Traže se i ostali sudionici

Hrvatski državljanin u dobi od 26 godina, koji je ubrzo po događaju bio pod nadzorom policije sumnjiči se za pomaganje u počinjenju kaznenog djela ubojstva. Za kazneno djelo ubojstva u pokušaju sumnjiči se 24-godišnjak, dok se 30-godišnjak sumnjiči za lažno prijavljivanje kaznenog djela.

U sklopu kriminalističkog istraživanja pronađeno je i osobno vozilo s tragovima propucavanja, koje je korišteno prilikom počinjenja kaznenog djela. Sva trojica su kazneno prijavljena nadležnom državnom odvjetništvu i predana pritvorskom nadzorniku.

Policija intenzivno traga za ostalim osobama koje se dovode u vezu s počinjenjem kaznenih djela te nastavlja kriminalističko istraživanje u cilju rasvjetljavanja svih okolnosti i utvrđivanja relevantnih činjenica ovog događaja.

