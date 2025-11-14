Završen očevid pada Air Tractora: Obavljen razgovor s kolegom poginulog pilota

Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin izjavio je u petak kako je završen očevid nakon pada Air Tractora kod Senja, no uzrok nesreće u kojoj je jučer poginuo turski pilot neće biti poznat još mjesecima, pa čak i do godinu dana.

"Air Tractor je radni avion, služi za poljoprivrednu avijaciju i za gašenje požara - to je ozbiljan avion, ne spada u one najveće, ali je konkretan.

Danas je bio očevid, očevid je obavljen, izuzeti su neki dijelovi za koje smatramo da bi nam mogli trebati u daljnjem tijeku istrage", rekao je Petrin u izjavi za medije.

Dolaze istražitelji iz Turske

Sada, nakon očevida, slijedi prikupljanje svih podataka, dodao je, a sutra će doputovati njihovi kolege istražitelji iz Turske, koji po međunarodnim ugovorima imaju pravo uključiti se u ovu istragu.

"S njima ćemo sutra doći tu, da oni vide mjesto nesreće. Oni će nam biti vrlo korisni u daljnjem tijeku istrage jer oni mogu u Turskoj dolaziti do podataka i informacija do kojih mi sami vjerojatno ne bi došli", istaknuo je Petrin.

Pri tome je istaknuo kako se uzrok nesreće neće tako brzo znati. "Maloprije sam opisao proceduru koja je takva i mi je se moramo držati. Znači to je sigurno par mjeseci, pa ajmo reći do godinu dana", naveo je.

Crne kutije nije bilo

Upitan kad će se maknuti olupina, Petrin je rekao kako to još ne znaju, ali vjerojatno u idućim danima. Također je potvrdio kako je obavljen razgovor s kolegom poginulog pilota.

Što se tiče crne kutije, pojasnio je kako je u avionu nije bilo jer iako je to bio "ozbiljan" avion, po kategoriji ne spada u one velike pa nije propisano da takav avion mora imati crnu kutiju. Riječ je o jednosjedu, što znači da se u njemu nalazi samo pilot.

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN) priopćila je kako je zrakoplov Air Tractor AT 802A, registarske oznake OR 2025, pao 13. studenog oko 16,53 sati kod mjesta Krivi Put, kod Senja.

Letio na ruti Rijeka - Zagreb

Avion je letio na kružnoj ruti iz Zračne luke Rijeka prema Zagrebu i natrag. U zrakoplovu se nalazila jedna osoba, državljanin Republike Turske i Republike Bugarske, a koji je smrtno stradao.

AIN je o nesreći obaviještena odmah po događaju od strane OKC-MUP te je pokrenula sigurnosnu istragu, a kad ona bude završena, rezultati će biti javno objavljeni na webu Agencije www.ain.hr u obliku Završnog izvješća o predmetnoj nesreći.

U potragu su bile uključene sve snage sustava civilne zaštite Ličko-senjske županije, odnosno policija, vatrogasci, Zavod za hitnu medicinu, Hrvatska gorska služba spašavanja, a na mjestu pada došlo je i do požara.

