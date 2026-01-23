Jeziva pojava u Zagrebu, žena zvala policiju kad je ugledala otirač: 'Ovo nije slučajnost'

Stanarka zagrebačkih Dugava posljednjih dana nakon što navečer stigne s posla primjećuje da je njezin otirač na kućnom pragu pomaknut od vrata, a zbog sumnje da "jeziva" pojava ima veze s provalnicima, odlučila je obavijestiti policiju, javlja u petak Jutarnji list.

Žena na položaj otirača posebno obraća pozornost otkako je u jednoj kvartovskoj grupi vidjela upozoravajuću objavu da ih netko po zgradi pomiče, vjerojatno kako bi provjerio koliko dugo ljudi izbivaju iz stana.

"Vjerojatno je riječ o provalnicima, možete si misliti kako mi je bilo kada sam istu stvar primijetila ispred svoga doma", ispričala je žena za Jutarnji i dodala da nije jedina kojoj se to događa.

Susjed vidio muškarca u kapuljači

Navodi da su identičnu situaciju zapazila i dva susjeda, od kojih je jedan na stubištu čuo šuškanje. Kada se primaknuo ključanici, zapazio je muškarca s crnom kapuljačom na glavi. "Rekao mi je da je taj čovjek petljao oko okidača za paljenje svjetla i onda otišao", navodi stanarka.

Kako bi testirala što se događa, rano ujutro prije izlaska iz stana precizno je poravnala otirač s okvirom vrata. Potom je u 11 sati zamolila susjeda se popne i pogleda nalazi li se na istoj ravnini.

"Netko ga je opet pomaknuo i sada stvarno vjerujem da to ne može biti slučajnost. Zbog svega sam zvala policiju, ali kažu da nisu imali ovakve prijave. Provalnici na razne načine označuju stanove - plusićima, nitima i slično, no s ovim se nisu sreli", priča sugovornica. Ističe da razmišlja i o ugradnji alarma, s obzirom na to da u zgradi ne postoje sigurnosne kamere.

Što kaže policija?

Zagrebačka policija za Jutarnji je poručila da nisu zaprimili dojavu o pomicanju otirača ispred vrata, a dodaju da to ni ne mogu dovesti u vezu s predmetnim kaznenim djelima.

"Razlozi pomicanja otirača mogu biti razni (čišćenje stubišta, djelo susjeda i slično), no svakako navodimo da građani događaje prijave policiji kako bi se prikupile informacije s ciljem usmjeravanja eventualnog kriminalističkog istraživanja", kažu iz policije.

