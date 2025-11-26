Napao učenika nožem, a u školu donio bombu? Uzbuna u Slavonskom Brodu: 'Da tek čujete što je pitao...'

Uznemireni roditelji učenika šestog razreda jedne osnovne škole u Slavonskom Brodu tvrde da mjesecima upozoravaju na agresivno i rizično ponašanje jednog učenika i žale se da institucije, od policije, škole do Centra za socijalnu skrb, ne čine dovoljno a zaštite njihove mališane

Prema njihovim riječima, najgori incident se dogodio još u lipnju kada je učenik navodno napao nožem vršnjaka. Iako su sve nadležne službe obaviještene, kažu da se ništa nije promijenila i da je napadač nastavio ići u školu.

"Kad smo čuli što se dogodilo, očekivali smo hitnu reakciju. Ali ništa se nije promijenilo. To me najviše prestrašilo", kazala je jedna majka za portal 035.

Prošloga se tjedna na nastavi dogodio još jedan uznemirujuć trenutak kada je dječak, tijekom sata, digao ruku i upitao: "Što bi bilo kad bih donio bombu u školu".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Djeca tvrde da je u školu donio bombu

Razrednik ga je odmah izveo, a kod njega nije pronađeno ništa sumnjivo. Ipak, drugi učenici su uznemireni, a roditelji ogorčeni jer o tome nisu dobili službenu obavijest škole.

"Djeca su nam jedini izvor informacija. To je najstrašnije - saznajemo iz panike, a ne iz škole", dodaje majka.

Da stvar bude gora, djeca među sobom pričaju da je učenik navodno prošle godine donio bombu bez upaljača i raspitivao se što bi se dogodilo kad bi je napunio petardama. Roditelji ne znaju je li to samo glasina, ali nije im ugodno.

S učenikom su osim razrednika razgovarali psiholog i pedagog te su mu izrečene odgojne mjere. No, roditelji druge djece tvrde da to nije imalo učinka i da se djeca sve više boje.

"Nakon Ribnikara, nitko više nema pravo ignorirati signale. Mi ne želimo čuti onu rečenicu - nitko nije mogao znati", navodi jedan od roditelja, koji povlači paralelu s masovnim pokoljem u beogradskoj školi.

Škola, Centar za socijalnu skrb te ravnatelj nisu se oglasili o slučaju.

POGLEDAJTE VIDEO: Pitali smo vas kako zaustaviti maloljetničko nasilje? 'Puno strože kazne'