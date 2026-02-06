Pijan i bez vozačke vozio u suprotnom smjeru po A1: Kad su ga uhvatili, uslijedio je šok

Vozač (26), inače višestruki počinitelj prometnih prekršaja, doveden je u četvrtak na nadležni Općinski sud uz optužni prijedlog, potvrdili su iz policije.

Ispostavilo se da je u četvrtak ujutro automobilom riječkih registracija vozio u suprotnom smjeru oko 60 kilometara na autocesti A1 u smjeru juga, od naplatnih postaja Zdenčina do čvora Bosiljevo 2.

Pritom je, kažu u policiji, više puta ugrožavao promet autocestom u smjeru sjevera.

Osim toga, utvrđeno je da je vozio iako nije imao vozačku dozvolu, a napuhao je i 0,91 promila. Nije koristio ni sigurnosni pojas.

Sud ga kaznio

"Tehničkim pregledom vozila na cesti na vozilu kojim je upravljao utvrđeni su veći tehnički nedostaci u vidu istrošenosti guma te je utvrđeno da se kretao tzv. zimskom dionicom javne ceste u Republici Hrvatskoj bez propisane zimske opreme. Osim toga, kod sebe nije imao osobnu iskaznicu", navode iz karlovačke policije.

Zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o osobnoj iskaznici, policija je tražila kaznu zatvora od 30 dana i novčanu kaznu od 2800 eura, 10 mjeseci zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom "B" kategorije i trajno oduzimanje automobila koji je vozio.

Sud je to djelomice prihvatio te ga je poslao u zatvor na 30 dana i izrekao mu 2300 eura novčane kazne.

