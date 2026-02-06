Nakon sudara na Zagrebačkoj cesti udario u hidrant: Ulica pod vodom! Ima ozlijeđenih

Zagrebačka cesta u metropoli našla se pod vodom nakon prometne nesreće u četvrtak kasno navečer u kojoj je jedno vozilo udarilo u hidrant.

Do sudara dvaju vozila došlo je oko 22.30 sati. Ulica je bila poplavljena, a vatrogasci su brzo zatvorili vodu.

"Bijeli auto je najprije pogodio sivi koji je izlazio sa sporedne ulice. Onda je udario hidrant. Vozač u bijelom autu je jurio cestom", ispričao je čitatelj za 24 sata.

Foto: Net.hr

Na snimkama s mjesta nesreće vidi se poplavljena ulica, te hitne službe koje rade na sanaciji.

U svakom vozilu bile su po dvije osobe koje uspjele izaći te im je pružena liječnička pomoć. Nasreću, nema teže ozlijeđenih, piše Večernji list. Na teren je izašla i hitna služba Vodovoda i odvodnje zbog sanacije hidranta.

Više detalja o nesreći bit će poznato nakon očevida.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak o tragičnoj nesreći u Španjolskoj: 'Teško da se radi o ljudskom faktoru'