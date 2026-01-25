FREEMAIL
UŽAS /

Velika tragedija na jugu Hrvatske: Vozilo sletjelo u rijeku Neretvu, poginula jedna osoba

Velika tragedija na jugu Hrvatske: Vozilo sletjelo u rijeku Neretvu, poginula jedna osoba
Foto: Rtl

Na mjesto događaja su odmah izišle sve žurne službe odnosno policija, vatrogasci i HGSS

25.1.2026.
11:34
danas.hr
Rtl
Velika tragedija dogodila se jutros na izlazu iz Metkovića, u smjeru doline Neretve. Policija je oko 9.30 sati zaprimila dojavu o vozilu koje pluta u koritu rijeke Neretve u Krvavcu. 

Na mjesto događaja su odmah izišle sve žurne službe odnosno policija, vatrogasci i HGSS. Vozilo je izvučeno iz rijeke i u njemu je pronađeno tijelo 63-godišnjeg muškarca. 

"U tijeku je policijski očevid i utvrđivanje okolnosti pod kojima je vozilo sletjelo u rijeku Neretvu", poručili su iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske. 

POGLEDAJTE VIDEO: Vatrogasac o spašavanju mladih iz auta užasa kod Ludbrega: 'Jedna je sama izašla, troje smo izvlačili...'

Prometna NesrećaRijeka Neretva
Velika tragedija na jugu Hrvatske: Vozilo sletjelo u rijeku Neretvu, poginula jedna osoba