Velika tragedija na jugu Hrvatske: Vozilo sletjelo u rijeku Neretvu, poginula jedna osoba

Velika tragedija dogodila se jutros na izlazu iz Metkovića, u smjeru doline Neretve. Policija je oko 9.30 sati zaprimila dojavu o vozilu koje pluta u koritu rijeke Neretve u Krvavcu.

Na mjesto događaja su odmah izišle sve žurne službe odnosno policija, vatrogasci i HGSS. Vozilo je izvučeno iz rijeke i u njemu je pronađeno tijelo 63-godišnjeg muškarca.

"U tijeku je policijski očevid i utvrđivanje okolnosti pod kojima je vozilo sletjelo u rijeku Neretvu", poručili su iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

POGLEDAJTE VIDEO: Vatrogasac o spašavanju mladih iz auta užasa kod Ludbrega: 'Jedna je sama izašla, troje smo izvlačili...'