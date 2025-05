Pijana i bez vozačke vozila u kontra smjeru i udarila tri auta: Novčana kazna je brutalna!

Vozačica (45) izazvala prometnu nesreću u Dubrovniku u ponedjeljak navečer. Vozila je pod utjecajem alkohola od 1,96 g/kg, a prema priopćenju Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, kretala se u suprotnom smjeru u Ulici Petra Krešimira u Dubrovniku.

"Zbog vožnje pod utjecajem alkohola i brzinom neprimjerenom uvjetima i stanju na kolniku koji je bio mokar od kiše, prvo je udarila u osobno vozilo koje se propisno kretalo navedenom ulicom, nakon čega je udarila u još dva propisno parkirana vozila", stoji u priopćenju.

Uz to, vozila je dok je na snazi bila mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije koju ima do 10. listopada 2025. godine. Kod vozačice je pronađena i manja količina droge amfetamin, a ponuđeno joj je i testiranje na prisutnost droge u organizmu, no odbila ga je.

Od kazne boli glava

Vozačica je prevezena u dubrovačku bolnicu. Ondje su joj utvrdili lakše tjelesne ozljede te je puštena kući. Nakon toga su je odveli u prostorije policije gdje je zadržana do prestanka djelovanja opojnog sredstva.

"Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o suzbijanju droga kažnjena je novčanom kaznom od 5273,61 eura i jednogodišnjom zabranom upravljanja vozilima B kategorije", priopćila je policija.

