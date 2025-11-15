FREEMAIL
PRIZORI HORORA /

Vozačica (76) na A1 vozila u suprotnom smjeru, pa izazvala sudar tri automobila

Foto: Kaportal

Zbog izazivanja prometne nesreće 76-godišnjoj vozačici izdan prekršajni nalog

15.11.2025.
10:36
danas.hr
Kaportal
Policija je objavila rezultate očevida prometne nesreće koja se dogodila jučer u sedam sati na vijaduktu Drežnik autoceste A-1 kod Karlovca, piše KAportal.

Osobnim automobilom karlovačkih registarskih oznaka upravljala je 76-godišnjakinja i kretala se autocestom A-1 iz smjera Karlovca u smjeru Novigrada, u suprotnom, odnosno zabranjenom smjeru. 

Foto: Kaportal

Udarila je u osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka s kojim je u smjeru Zagreba upravljao 48-godišnjak. U smjeru Zagreba naišao je osobni automobil ogulinskih registarskih oznaka, s kojim je upravljao 45-godišnjak, i nije se mogao zaustaviti pa je naletio na u automobil zagrebačkih registarskih oznaka koji je neposredno prije sudjelovao u prometnoj nesreći.

U prometnoj nesreći 76-godišnja vozačica zadobila je teže ozljede dok je 43-godišnja putnica iz osobnog automobila ogulinskih registarskih oznaka zadobila lakše ozljede. Zbog izazivanja prometne nesreće 76-godišnjoj vozačici izdan prekršajni nalog, piše KAportal

POGLEDAJTE VIDEO: Pijani rekorder skrivio nesreću s čak 4,58 promila: Psihijatrica otkrila kako je to moguće

Prometna NesrećaA1 AutocestaKarlovac
PRIZORI HORORA /
Vozačica (76) na A1 vozila u suprotnom smjeru, pa izazvala sudar tri automobila