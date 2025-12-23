FREEMAIL
KRŠ I LOM KOD KRIŽEVACA /

Sletio s ceste i udario u stup: U autu ostavio ozljeđene putnike i pobjegao

Sletio s ceste i udario u stup: U autu ostavio ozljeđene putnike i pobjegao
Foto: Luka Antunac/pixsell/ilustracija

Policija je odbjeglog vozača uhitila dan kasnije

23.12.2025.
15:28
Dunja Stanković
Luka Antunac/pixsell/ilustracija
Dvije osobe teško su ozlijeđene u prometnoj nesreći u okolici Križevca nakon što je vozač sletio s ceste i udario u betonsko-žičanu ogradu. 

Prema priopćenju policije, nesreća se dogodila u nedjelju oko 22.30 sati na cesti Donja Glogovnica-Ivanec Križevački. Tridesetogodišnji vozač je bio za volanom automobila križevačkih tablica kada je zbog nepropisnog kretanja vozilom sletio s ceste.

Nakon što je uzrokovao nesreću, pješice je pobjegao i ostavio dvoje putnika u automobilu od 28 i 29 godina, koji su zadobili teške ozljede. 

Uhićen drugi dan

Iz policije navode da im nije pružio pomoć, iako je to mogao učiniti bez veće opasnosti za sebe i druge. 

Policija je vozača uhitila dan kasnije, a budući da je prošlo dosta vremena nije podvrgnut alkotestiranju. 

Vozača se sumnjiči za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu i nepružanje pomoći. Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku.

 

