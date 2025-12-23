Sletio s ceste i udario u stup: U autu ostavio ozljeđene putnike i pobjegao
Policija je odbjeglog vozača uhitila dan kasnije
Dvije osobe teško su ozlijeđene u prometnoj nesreći u okolici Križevca nakon što je vozač sletio s ceste i udario u betonsko-žičanu ogradu.
Prema priopćenju policije, nesreća se dogodila u nedjelju oko 22.30 sati na cesti Donja Glogovnica-Ivanec Križevački. Tridesetogodišnji vozač je bio za volanom automobila križevačkih tablica kada je zbog nepropisnog kretanja vozilom sletio s ceste.
Nakon što je uzrokovao nesreću, pješice je pobjegao i ostavio dvoje putnika u automobilu od 28 i 29 godina, koji su zadobili teške ozljede.
Uhićen drugi dan
Iz policije navode da im nije pružio pomoć, iako je to mogao učiniti bez veće opasnosti za sebe i druge.
Policija je vozača uhitila dan kasnije, a budući da je prošlo dosta vremena nije podvrgnut alkotestiranju.
Vozača se sumnjiči za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu i nepružanje pomoći. Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku.
