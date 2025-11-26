EPPO raskrinkao ogromnu prijevaru s PDV-om tešku 78 milijuna eura! Uhitili šestero ljudi u Hrvatskoj

U novoj velikoj akciji, Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) otkrio je višemilijunsku prijevaru s PDV-om u Hrvatskoj i Italiji, povezanu s talijanskom organiziranom kriminalnom skupinom, objavljeno je u srijedu. Na temelju višegodišnje istrage, u Hrvatskoj je zbog prijevare teške preko 78 milijuna eura uhićeno šest osoba, a ured EPPO-a u Zagrebu će tražiti istražni zatvor za petero osunjičenika.

"Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Veneciji (Italija) i Zagrebu (Hrvatska) zajednički je proveo uhićenja i pretrese u Hrvatskoj i Italiji, u istrazi usmjerenoj na veliku shemu prijevare s PDV-om povezanu s organiziranom kriminalnom skupinom koja je trgovala elektroničkom robom i higijenskim proizvodima, uzrokujući procijenjenu štetu od preko 78 milijuna eura neplaćenog PDV-a. Ovo je prva višemilijunska prijevara s PDV-om u Hrvatskoj koju je otkrio EPPO", objavio je Ured.

Županijski sud u Zagrebu također je izdao naloge za zamrzavanje dvije imovine i osam vozila ukupne vrijednosti od 650.000 eura. U Italiji je sudac za prethodne istrage na Sudu u Napulju izdao nalog za zamrzavanje imovine u vrijednosti od 33 milijuna eura protiv sedam osumnjičenika, za koje se vjeruje da su vođe organizirane kriminalne skupine, i protiv 23 tvrtke koje oni kontroliraju. Do sada su zaplijenjene nekretnine, luksuzni automobili, vrijedan nakit i gotovina u vrijednosti većoj od milijun eura, a zapljene su još u tijeku.

Za što ih se sumnjiči?

Europski javni tužitelj u Veneciji također je zatražio od suca da izda nalog za pritvor u odnosu na sedam osumnjičenika te da se još 27 osumnjičenika zabrani obavljanje određenih poslovnih aktivnosti.

"Uhićenja su uslijedila nakon višegodišnje istrage koja se provodila u suradnji sa Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija, Policijskom upravom bjelovarsko-bilogorskom, Policijskim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i talijanskim Financijskim kriminalom. Policija (Guardia di Finanza) u Veroni. U potragama je mobilizirano više od 110 policijskih službenika koji su pretražili 28 domova i ureda u Primorsko-goranskoj županiji, Istarskoj županiji i gradu Zagrebu u Hrvatskoj te u Aversi, Goriziji, Napulju, Noceri Superiore, Padovi i Pozzuoliju u Italiji", navodi EPPO.

U središtu kriminalne organizacije su trojica osumnjičenika koji su kao osnivač, direktor i poslovni menadžer u nekoliko tvrtki pokrenuli i vodili kriminalno udruženje s članovima u Hrvatskoj i Italiji. EPPO sumnja da su zajedno uspostavili veliku shemu prevare s PDV-om kod trgovine elektroničke robe i higijenskim proizvodima u Italiji i drugim zemljama članicama Europske unije.

Druga istraga

"Na temelju dokaza, članovi zločinačkog udruženja upravljali su mrežom tvrtki za prijenos robe koje su se koristile za bilježenje fiktivnih kretanja robe nestalim trgovcima u Italiji i drugim državama članicama EU-a, stvarajući privid zakonite isporuke unutar EU-a i omogućujući trgovcima da traže neopravdane odbitke PDV-a ili nestanu bez plaćanja dospjelog poreza. Unutar ovog aranžmana, nekoliko osumnjičenika navodno je pružalo skladišne, transportne i srodne logističke usluge putem tvrtki pod svojom kontrolom, dok su drugi nudili računovodstvenu i administrativnu podršku kako bi održali privid legitimne aktivnosti i prikrili prijevarne transakcije", dodaje EPPO.

Dio osunjičenika obuhvaćeni su i odvojenom istragom prijevare s PDV-om u Italiji vezano uz prodaju male elektroničke robe, a u sklopu koje je već uhićeno troje osumnjičenih i traje suđeje.

