Užas u Virovitici! Muškarac usred noći nožem napao psihijatra: 'Pod je bio pun krvi'

U Općoj bolnici Virovitica u noći na nedjelju dogodio se incident u kojem je muškarac nožem napao bolničko osoblje.

"Dok sam prolazio, čuo sam povišene tonove i galamu, pa sam zastao da vidim što se događa. Prema onome što sam uspio čuti i vidjeti, jedan muškarac je napao bolničko osoblje nožem i navodno da je neko od osoblja bio ranjen. Potom je navodno i sam sebe ranio"", ispričao je svjedok za 24sata.

Dodao je i da je u bolnicu ubrzo pristiglo jako puno policije koja je napadača vezala lisicama te da je pod bio pun krvi.

Kako 24sata neslužbeno doznaju, ozlijeđen je jedan bolnički psihijatar koji je završio na šivanju zbog porezotine nožem.

PU virovitička još se nije oglasila o cijelom slučaju, a bolničko osoblje zbog pravilnika ne smije iznositi informacije u javnost.

POGLEDAJTE VIDEO: Okrutan obračun u Splitu: 'Netko je zabio nekome nož u vrat'