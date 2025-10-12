Novi detalji o izbodenoj gradonačelnici: Kći ju satima držala u podrumu i mučila, htjela ju zapaliti

Novoizabrana gradonačelnica njemačkog grada Herdeckea Iris Stalzer (57), izbodena nožem u svom stanu, više je puta zvala policiju i tražila pomoć prije napada, što sugerira ranije napetosti i narušene odnose u obitelji, navode njemački mediji. Za stravičan napad osumnjičena je njezina 17-godišnja posvojena kći, koja ju se, po svemu sudeći, i ranije terorizirala.

U pismu policiji i uredu za dobrobit mladih iz lipnja, Stalzer se žalila da ne dobiva dovoljnu podršku vlasti.

Dan prije napada dva je puta alarmirala policiju i tražila pomoć zbog obiteljskog nasilja. Naime, u podrumu njezine kuće napala ju je njezina 17-godišnja kći koju je ipak uspjela uvjeriti da ju ostavi na miru i pozove policiju.

Istraga užasa

Stalzer je na ispitivanju posvjedočila da joj je kći pokšala zapaliti kosu i odjeću dezodoransom u spreju i upaljačem. Tvrdila je da ju je satima mučila u podrumu. Gradonačelnica vjeruje da joj se kći htjela osvetiti, ali nije poznato iz kojeg razloga.

Forenzičari su otkrili da su velike mrlje krvi uklonjene iz obiteljske kuće prije poziva hitne pomoći, dok je Stalzer već bila u teškom stanju.

Policija tvrdi da su poduzete sve mjere, no ministar unutarnjih poslova najavio je internu policijsku istragu kako bi se provjerilo je li učinjeno sve da ju se zaštiti, prenosi Fenix Magazin.

Gradonačelnica je u utorak pronađena teško ozlijeđena u svom domu i helikopterom prevezena u bolnicu u Bochumu nakon što je više puta izbodena nožem. Od srijede više nije životno ugrožena, ali i dalje u u bolnici.

Već ju pokušala izbosti?

Državno odvjetništvo istražuje nanošenje teških tjelesnih ozljeda, dok je kći smještena u psihijatrijsku bolnicu gdje je pod nadzorom zaštitara.

Nakon posljednjeg brutalnog napada, gdje je zadobila 13 ubodnih rana, djeca su pozvala policiju. Sin (15) je tvrdio da ju je napala skupina muškaraca, međutim policija nije pronašla dokaze koji bi upućivali na navodne napadače.

Prema istraživanju njemačkih medija, u prošlosti je bilo incidenata u koje je bila uključena 17-godišnjakinja, a Iris Stalzer je navodno kontaktirala nadležne vlasti u vezi s tim pitanjem. U lipnju ju je kći također navodno napala nožem.

Političarka SPD-a nedavno je pobijedila na izborima u Herdeckeu, a godinama je članica gradskog vijeća. Ima dvoje posvojene djece od 15 i 17 godina.

