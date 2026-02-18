FREEMAIL
TRAGEDIJA /

Užas u Susedgradu: Mladić (20) poginuo nakon što je na njega naletio putnički vlak

Užas u Susedgradu: Mladić (20) poginuo nakon što je na njega naletio putnički vlak
Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Nakon obavljenog očevida tijelo stradalog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi daljnjeg postupanja

18.2.2026.
13:53
Hina
Nikola Cutuk/PIXSELL
Mladić (20) smrtno je stradao u utorak navečer u zagrebačkom naselju Susedgrad nakon što je na njega naletio putnički vlak, objavila je PU zagrebačka.

Nesreća se dogodila oko 18.35 sati na Aleji Bologne, kada je vlak na relaciji Dugo Selo - Harmica naletio na pješaka koji se kretao između tračnica.

Nakon obavljenog očevida tijelo stradalog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi daljnjeg postupanja.

Željeznički promet južnim kolosijekom bio je obustavljen do 21 sat, dok je puna normalizacija prometa uspostavljena u 23 sata, navode iz policije.

POGLEDAJTE VIDEO: Najmanje 39 poginulih u stravičnom sudaru vlakova u Španjolskoj: 'Broj mrtvih nije konačan'

NesrećaTragedijaPutnicki Vlak
