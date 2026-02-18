Užas u Susedgradu: Mladić (20) poginuo nakon što je na njega naletio putnički vlak

Mladić (20) smrtno je stradao u utorak navečer u zagrebačkom naselju Susedgrad nakon što je na njega naletio putnički vlak, objavila je PU zagrebačka.

Nesreća se dogodila oko 18.35 sati na Aleji Bologne, kada je vlak na relaciji Dugo Selo - Harmica naletio na pješaka koji se kretao između tračnica.

Nakon obavljenog očevida tijelo stradalog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi daljnjeg postupanja.

Željeznički promet južnim kolosijekom bio je obustavljen do 21 sat, dok je puna normalizacija prometa uspostavljena u 23 sata, navode iz policije.

