Svađa na benzinskoj završila krvavo: Muškarac nožem pokušao ubiti drugog

U subotu, u predvečernjim satima, na parkiralištu benzinske postaje u Slavonskom Brodu, osumnjičeni 61-godišnjak je nakon verbalnog sukoba nož ozlijedio 57-godišnjaka.

Teško ozlijeđenom 57-godišnjaku je pružena liječnička pomoć te je zadržan na liječenju u bolnici u Slavonskom Brodu.

Policijski službenici Policijske postaje Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje izvijestili su da su dovršili kriminalističko istraživanje nad 65-godišnjakom te da ga sumnjiče za pokušaj počinjenja kaznenog djela ubojstva.