UŽAS U SLAVONSKOM BRODU /

Svađa na benzinskoj završila krvavo: Muškarac nožem pokušao ubiti drugog

Svađa na benzinskoj završila krvavo: Muškarac nožem pokušao ubiti drugog
Foto: Ilustracija: Ivica Galovic/PIXSELL

Dovršeno je kriminalističko istraživanje

6.4.2026.
19:03
danas.hr
Ilustracija: Ivica Galovic/PIXSELL
U subotu, u predvečernjim satima, na parkiralištu benzinske postaje u Slavonskom Brodu, osumnjičeni 61-godišnjak je nakon verbalnog sukoba nož ozlijedio 57-godišnjaka.

Teško ozlijeđenom 57-godišnjaku je pružena liječnička pomoć te je zadržan na liječenju u bolnici u Slavonskom Brodu.

Policijski službenici Policijske postaje Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje izvijestili su da su dovršili kriminalističko istraživanje nad 65-godišnjakom te da ga sumnjiče za pokušaj počinjenja kaznenog djela ubojstva.

 

 

 

Pokušaj UbojstvaSlavonski BrodNožUbojstvo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
