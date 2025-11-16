Stravični prizori: Automobil završio na krovu, četiri osobe prevezene u bolnicu

Četiri su osobe ozlijeđene u izlijetanju automobila s ceste u prvim satima nedjelje u Podravini. Kako navode vatrogasci na Facebook grupi DVD-a Sveti Đurđ, nesreća se dogodila oko 1.30 sati na ludbreškom području, na cesti između Svetog Đurđa i Hrženice.

Foto: Dvd Sveti Đurđ, Facebook

“Po dolasku na mjesto nesreće zatekli smo četiri osobe koje su sudjelovale u nesreći, od kojih su još tri bile u vozilu. Uz domaći DVD Hrženica, pristupili smo probijanju do unesrećenih osoba u vozilu i imobilizaciji", stoji u objavi.

Foto: Dvd Sveti Đurđ, Facebook

Iz varaždinske policije potvrdili su za 24 sata da je ozlijeđena vozačica i troje putnika, svi su prevezeni u bolnicu.

Akcija spašavanja

Vatrogasci DVD-a Sveti Đurđ zajedno su s timom hitne pomoći izvukli unesrećene osobe iz automobila, vozača i troje putnika, te ih prenijeli do vozila hitne medicinske pomoći.

"Na intervenciji su sudjelovali i pripadnici Policijske postaje Varaždin koji su obavili očevid, te dva tima hitne. Detaljnije okolnosti i uzroci prometne nesreće bit će poznati po dovršetku policijskog izvješća.

Nakon završetka svih aktivnosti u 3:20 sati vratili smo se u vatrogasni dom”, objavili su u nedjelju iz DVD-a Sveti Đurđ.

