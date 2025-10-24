USKOK nastavlja akciju: Dvojac sve priznao, na meti istražitelja i treća osoba

Još je jedna osoba uhićena jutros u Zagrebu zbog korupcije u sklopu USKOK-ove akcije u kojoj su jučer već uhićene dvije osobe.

Nakon uhićenja i provođenja hitnih dokaznih radnji 23. listopada 2025. u Zagrebu i Osijeku, novo uhićenje i hitne dokazne radnje po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK. "Navedene radnje provode se na području Zagreba u odnosu na jednu osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila koruptivno kazneno djelo", izvijestio je USKOK.

Nakon ispitivanja, USKOK će odlučiti o daljnjem postupanju.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dan ranije uhićeni su, prema pisanju medija, osječki poduzetnik Željko Boris Huber i zagrebački odvjetnik Ante Glamuzina.

Neslužbeno smo doznali da uhićenog poduzetnika sumnjiče da je dao mito odvjetniku za žurno odobrenje zajma koji je to proslijedio dalje.

Jutarnji piše da su na jučerašnjem ispitivanju u USKOK-u u bitnom priznali davanje mita i sudjelovanje u isplati sporne provizije.

Istražitelji su u sklopu istrage identificirali još jednu osobu koja je, sumnja se, sudjelovala u podmićivanju zasad nepoznate osobe iz EOS nekretnina.

POGLEDAJTE VIDEO: Otkrivamo kako su dvojica policajaca i odvjetnik zarađivali na prometnim nesrećama