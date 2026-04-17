Policija potvrdila: Tijelo nađeno u moru kod Zadra pripada nestaloj Sandri Smolić

U moru u zadarskom kanalu ujutro je uočeno žensko tijelo kako pluta, doznaje se u petak. Glasnogovornica zadarske policije potvrdila je da se radi o 51-godišnjoj Sandri Smolić koja je nestala 13. travnja u Zadru.

Prema dostupnim informacijama, rođena je 1974. godine u Zadru, gdje je imala i prijavljeno prebivalište, kao i u Debeljaku.

Posljednji put viđena je u blizini restorana "Kornat", nakon čega joj se izgubio svaki trag, kažu u policiji koja nastavlja izvide.

Mediji su ranije izvijestili da su tijelo uočili putnici tijekom plovidbe broda na liniji Preko - Zadar.

Policija je ranije potvrdila da su dobili dojavu i krenuli na mjesto pronalaska.