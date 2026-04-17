TUŽAN EPILOG /

Policija potvrdila: Tijelo nađeno u moru kod Zadra pripada nestaloj Sandri Smolić

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Posljednji put viđena je u blizini restorana 'Kornat', nakon čega joj se izgubio svaki trag

17.4.2026.
10:37
Dunja StankovićHina
U moru u zadarskom kanalu ujutro je uočeno žensko tijelo kako pluta, doznaje se u petak. Glasnogovornica zadarske policije potvrdila je da se radi o 51-godišnjoj Sandri Smolić koja je nestala 13. travnja u Zadru.

Prema dostupnim informacijama, rođena je 1974. godine u Zadru, gdje je imala i prijavljeno prebivalište, kao i u Debeljaku.

Posljednji put viđena je u blizini restorana "Kornat", nakon čega joj se izgubio svaki trag, kažu u policiji koja nastavlja izvide.

Mediji su ranije izvijestili da su tijelo uočili putnici tijekom plovidbe broda na liniji Preko - Zadar. 

Policija je ranije potvrdila da su dobili dojavu i krenuli na mjesto pronalaska.

Crna Kronika
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
