Policija potvrdila: Tijelo nađeno u moru kod Zadra pripada nestaloj Sandri Smolić
U moru u zadarskom kanalu ujutro je uočeno žensko tijelo kako pluta, doznaje se u petak. Glasnogovornica zadarske policije potvrdila je da se radi o 51-godišnjoj Sandri Smolić koja je nestala 13. travnja u Zadru.
Prema dostupnim informacijama, rođena je 1974. godine u Zadru, gdje je imala i prijavljeno prebivalište, kao i u Debeljaku.
Posljednji put viđena je u blizini restorana "Kornat", nakon čega joj se izgubio svaki trag, kažu u policiji koja nastavlja izvide.
Mediji su ranije izvijestili da su tijelo uočili putnici tijekom plovidbe broda na liniji Preko - Zadar.
Policija je ranije potvrdila da su dobili dojavu i krenuli na mjesto pronalaska.