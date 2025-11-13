FREEMAIL
STRAŠNA NESREĆA /

Umro motociklist koji se zabio u pješaka u Sv. Filipu i Jakovu: Vozio je 168 km/h

Umro motociklist koji se zabio u pješaka u Sv. Filipu i Jakovu: Vozio je 168 km/h
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell/ilustracija/facebook/screenshot

Nije prilagodio brzinu uvjetima na kolniku te da je na naletio na pješaka koji je prelazio kolnik van obilježenog pješačkog prijelaza

13.11.2025.
21:47
danas.hr
Ivana Ivanovic/pixsell/ilustracija/facebook/screenshot
Davor Budan (36) umro je u srijedu od ozljeda koje je u subotu zadobio u teškoj prometnoj nesreći koju je skrivio u Sv. Filipu i Jakovu nakon što je motociklom naletio na pješaka (44) iz Češke i pritom ga usmrtio.

Vijest o Budanovoj smrti na Facebook stranici objavio je Moto klub Duhovi. "S neizmjernom tugom u srcu i dubokom boli javljamo, prijateljima i znancima da nas je tragično napustio naš Davor. Zauvijek ćemo pamtiti njegovu dobrotu, razigranost i spremnost za pomoć svima", piše u objavi. 

"Naša duboka i najiskrenija sućut njegovoj i našoj Mandi i ožalošćenoj obitelji. Počivao u miru Davore, laka ti bila zemlja", dodaje se u objavi u kojoj se poziva na posljednji ispraćaj koji će se u petak održati na groblju u Biogradu. 

Vozio 168 na sat

Podsjetimo, policija je očevidom utvrdila da 36-godišnjak na državnoj cesti D-8 nije prilagodio brzinu uvjetima na kolniku te da je na naletio na pješaka koji je prelazio kolnik van obilježenog pješačkog prijelaza. Nakon sudara, motocikl s vozačem je pao i nastavio se nekontrolirano kretati da bi potom udario u betonski zid. 

Čeh je umro na licu mjesta, dok je ozlijeđeni Darko s ozljedama opasnim po život završio u zadarskoj bolnici, kojima je u srijedu i podlegao. Mediji su ranije izvještavali da je vozio brzinom od čak 168 kilometara na sat. 

POGLEDAJTE VIDEO: Policija jurila crni kombi Svetom Klarom, on sletio u jarak

 

Sv. Filip I JakovPrometna NesrećaMotor
