CRNI VIKEND /

Užasni detalji smrti na Jadranu: Stisnuo 168 km/h na magistrali, pješak istrčao i poginuo

Užasni detalji smrti na Jadranu: Stisnuo 168 km/h na magistrali, pješak istrčao i poginuo
Foto: Ivo Cagalj/Pixsell/Ilustracija

Poginuo je četrdesetčetverogodišnji državljanin Češke

10.11.2025.
10:41
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Ivo Cagalj/Pixsell/Ilustracija
Pješak je poginuo u stravičnoj nesreći koja se dogodila u subotu oko 18.35 sati na državnoj cesti D-8 na području Sv. Filip i Jakova kada se u njega zaletio vozač motociklom i to brzinom od 168 kilometara na sat. 

Motociklist je s teškim tjelesnim ozljedama kralježnice i glave završio u  zadarskoj bolnici, a kako neslužbeno doznaju 24sata, riječ je o jednom ugostitelju s područja Biograda. Poginuli pješak češki je državljanin. 

Kako je zadarska policija objavila, tragedija se dogodila kada je 36-godišnjak na motoru zadarskih registarskih oznaka vozio u smjeru Zadar-Šibenik. Navode da nije prilagodio brzinu te da je u naseljenom dijelu mjesta naletio na pješaka koji je prelazio cestu na mjestu gdje nije bilo pješačkog prijelaza.

"Nakon sudara, motocikl s vozačem pada na kolnik te nastavlja nekontrolirano kretanje, uslijed čega udara u betonski zid", objavila je policija. 

Potvrdili su da je poginuli pješak 44-godišnji državljanin Češke. 

"Ozlijeđeni motociklist je prevezen na pružanje daljnje liječničke pomoći u zadarsku bolnicu, gdje su mu konstatirane teške po život opasne ozljede. U tijeku je kriminalističko istraživanje u cilju u utvrđivanja svih relevantnih okolnosti prometne nesreće", navode iz policije. 

Užasni detalji smrti na Jadranu: Stisnuo 168 km/h na magistrali, pješak istrčao i poginuo