FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TEŠKI TRENUCI /

Umro je otac Mate Rimca, tužne vijesti potvrdila obitelj

Umro je otac Mate Rimca, tužne vijesti potvrdila obitelj
×
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ivan Rimac bio je prvi ozbiljan investitor u ranoj fazi razvoja Rimac Automobila

13.4.2026.
8:04
Dunja Stanković
Davor Javorovic/PIXSELL
U 64. godini života u nedjelju preminuo je poznati hrvatski poduzetnik i otac Mate Rimca, Ivan Rimac, potvrdila je obitelj za Jutarnji list. 

"U ime obitelji Rimac možemo potvrditi da je naš voljeni suprug, otac i djed Ivan Rimac preminuo jučer u svom domu u Samoboru. Obitelj moli za privatnost u ovim teškim trenutcima", poručila je obitelj. 

Ivan Rimac bio je prvi ozbiljan investitor u ranoj fazi razvoja Rimac Automobila, svog sina Mate Rimca. Osigurao je početni kapital za prve prototipe i godinama obnašao funkciju predsjednika Nadzornog odbora kompanije. Kasnije se povukao s te pozicije.

Rimčevi su podrijetlom iz okolice Livna, a obitelj je dio života provela u inozemstvu. Uz Matu, imao je još dvoje djece - Ivanu i Antoniju. 

Uhićenja i presude

Ivan Rimac obrazovanje je započeo studijem agronomije u Novom Sadu, a kasnije je pohađao studij građevine u Frankfurtu.

Tamo 2005. godine našao se na Interpolovoj potjernici te je pritvoren u Srbiji na temelju njemačke tjeralice zbog neplaćanja poreza. Sud je tada donio odluku o njegovom izručenju Njemačkoj, prenose 24 sata.  

Godine 2011. ponovno je završio u pritvoru zbog sumnji u malverzacije s općinskim zemljištem u Sibinju kraj Slavonskog Broda. Proglašen je krivim, no tražio je odgodu početka izdržavanja kazne (zbog zdravstvenih razloga) na koje se trebao javiti početkom ove godine. 

Poslovnu karijeru obilježio je dugogodišnji pravosudni postupak. U slučaju tvrtke Slavonija DI iz Slavonskog Broda pravomoćno je osuđen u lipnju 2024. na tri godine zatvora zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju. Izdržavanje kazne bilo je odgođeno zbog zdravstvenih razloga.

Mate RimacIvan RimacSamoborSmrt
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike