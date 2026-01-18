FREEMAIL
Uhvatili ga u noći bez vozačke, odbio alkotest pa još onda vrijeđao policiju: Obilo mu se o glavu

Foto: Screenshot Google Maps/pu Zagrebačka

Uhićen je i doveden na nadležni prekršajni sud

18.1.2026.
11:25
danas.hr
Screenshot Google Maps/pu Zagrebačka
Zagrebačka policija je jučer 17. siječnja oko 1.15 sati u noći zaustavila 42-godišnjaka. 

Policajci su tijekom nadzora prometa kod Trga Francuske Republike kontrolom vozila i vozača utvrdili da je rok važenja vozačke dozvole 42-godišnjaka istekao. Osim toga ponuđeno mu je alkotestiranje kao i stručni liječnički pregled - uzimanje krvi i urina radi analize, ali je on isti odbio.

Ni to nije sve, prilikom postupanja policajaca čovjek je krenuo ih omalovažavat i vrijeđat. 

Uhićen je i doveden na nadležni prekršajni sud.

Na sudu je proglašen krivim te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.150 eura kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od mjesec dana.

POGLEDAJTE VIDEO: Kamion sletio s ceste kod Novigrada: Okrenuo se u suprotan smjer, pogledajte snimku

PolicijaVozačka DozvolaAlkotestVrijeđao Policajce
