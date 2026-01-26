FREEMAIL
POKUŠAJ UBOJSTVA /

Bježao u Audiju i pokušao pregaziti policajca: Objavljeni detalji noćne drame u Sesvetama

Bježao u Audiju i pokušao pregaziti policajca: Objavljeni detalji noćne drame u Sesvetama
Foto: Ivo Cagalj/pixsell/ilustracija

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, 33-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku

26.1.2026.
12:32
Dunja Stanković
Ivo Cagalj/pixsell/ilustracija
Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakom koji je u noći na nedjelju bježeći pred policijskim ophodnjama u Sesvetama, pokušao pregaziti policajca. 

Iz policije su potvrdili da vozača terete za kazneno djelo pokušaj teškog ubojstva te dva kaznena djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom na štetu policajca. 

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, 33-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je dostavljena Županijskom državnom odvjetništvu. 

Noćna potjera

Zagrebačka policija ranije je izvijestila da su u nedjelju u dva sata ujutro dobili dojavu da vozač Audija krivuda na cesti iz smjera Dugog Sela i na je najvjerojatnije pod utjecajem alkohola. 

Ubrzo ga je uočio policajac i krenuo za njim kako bi ga zaustavio, no vozač se oglušio na naredbe i krenuo bježati. 

U Sesvetama se u potjeru uključila još jedna policijska ophodnja. Vozač je zaustavio na parkiralištu u Ulici Ive Politea u Sesvetama, gdje mu je policajac vozilom prepriječio put, izašao iz vozila i krenuo prema njemu da ga uhiti. 

No, 33-godišnjak je autom krenuo na policajca kako bi ga udario i nastavio bijeg. 

Policajac se bacio na tlo i iz službenog oružja ispalio dva hica u gume bjegunčevog automobila. 

Druga ophodnja je nakon toga krenula za vozačem u bijegu te je uočila da se zaustavio u Ulici Ilije Gregorića u Sesvetama, gdje je pobjegao u obližnju kuću. Uhićen je malo iza šest sati ujutro i priveden. 

POGLEDAJTE VIDEO: Luđačka potjera na A1: U terencu s migrantima bježao policiji u krivom smjeru

SesvetePolicijaPotjeraCrna Kronika
najčitanije
