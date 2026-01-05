FREEMAIL
NOĆNA DRAMA /

Mladić s oružjem u rukama hodao po Zagrebu? Policija pojurila na teren

Mladić s oružjem u rukama hodao po Zagrebu? Policija pojurila na teren
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell/ilustracija

Utvrdili su da je bio pijan - u krvi je imao 1,43 promila alkohola

5.1.2026.
10:35
Erik Sečić
Zeljko Lukunic/pixsell/ilustracija
Zagrebački policajci u noći na ponedjeljak uhitili su mladića (23) zbog sumnje da je po mrklom mrakom s oružjem u rukama šetao po Sesvetama. 

Dojava da se naoružani muškarac kreće Ulicom Ljudevita Posavskog stigla je oko 1.25 sati, a policajci su pojurili na teren. 

Otkriveno da je bio pijan 

Osumnjičenika su zatekli u Ulici Krešimira Kovačevića i odmah ga uhitili pa priveli u službene prostorije. 

Utvrdili su da je bio pijan - u krvi je imao 1,43 promila alkohola.

Policija je započela kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti drame. 

POGLEDAJTE VIDEO: Policija uhvatila muškarca s više od 100 kilograma morskih trpova

