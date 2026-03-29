Uhićen muškarac koji je namjerno izazvao požar u stanu: Objavljeni detalji

Bjelovarsko-bilogorska policija uhitila je 41-godišnjaka zbog sumnje da je namjerno izazvao požar u stanu na drugom katu nebodera s 49 stanova u Bjelovaru.

Požar, koji je prijavljen u srijedu predvečer, ugasili su pripadnici bjelovarske Javne vatrogasne postrojbe te nije bilo ozlijeđenih osoba.

Utvrđeno je da je do požara stana na drugom katu zgrade u Ulici Matice hrvatske došlo uporabom zapaljive tekućine i otvorenog plamena u spavaćoj sobi pri čemu je stan djelomično izgorio. Zapaljen je i namještaj u dnevnom boravku, nakon čega se vatra proširila na okolni gorivi materijal i drvenu stolariju koja je u predjelu prozora u potpunosti izgorjela.

Kolika je procjena štete?

Vatra je djelomično oštetila i stolariju stana na katu iznad. Šteta je procijenjena na više od 30 tisuća eura. Požarom su bili ugroženi životi i imovina stanara okolnih stanova jer se radi o neboderu od deset katova s ukupno 49 stanova.

Muškarca je kazneno prijavila 31-godišnja vlasnica zbog dovođenja u opasnost života i imovine.

Osumnjičeni je istog dana stavljen pod nadzor policije te mu je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičenik je predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru, priopćila je u nedjelju bjelovarska policija.