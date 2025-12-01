Ubio majku pa sebe? Cure detalji horora u Medulinu: 'Ona je Austrijanka, nije baš izlazila van'

Županijsko državno odvjetništvo u Puli naložilo je obdukciju dvaju tijela koja su ovoga vikenda pronađena u Medulinu, potvrđeno je u ponedjeljak.

Iz ŽDO-a napominju da zajedno s policijom nastavljaju provoditi sve radnje kako bi rasvijetlili okolnosti ovog događaja.

Podsjetimo, u subotu je u obiteljskoj kući u Medulinu pronađeno tijelo 79-godišnje žene za kojom se tragalo. Na njoj su pronađeni tragovi koji ukazuju na nasilnu smrt, a obdukcija bi trebala otkriti točan uzrok.

Samo dan kasnije, u nedjelju je u Medulinskom zaljevu pronađeno tijelo 57-godišnjaka kojeg policija dovodi u vezu s pronalaskom tijela u kući u Medulinu.

Mediji neslužbeno pišu da je sin u subotu navečer prvi usmrtio majku, a potom sebi oduzeo život.

24 sata neslužbeno prenose da riječ o ženi koja je živjela sa svojim sinom u mirnom medulinskom kvartu te da nije ubijena vatrenim oružjem.

Susjeda koja živi u blizini tvrdi da je riječ o Austrijanki.

"Bila je udana za “našeg čovika”, za Istranina koji više nije živ. Koliko ja znam, ona je slabo govorila hrvatski jezik pa je time komunikacija bila teža. Isto tako, bila je slabo pokretna i nije baš izlazila van. Gospođu sam zbog svega malo poznavala. Gotovo ništa", kazala je susjeda za 24 sata.

Drugi je susjed potvrdio da je sin nesretne žene radio kao soboslikar.

